Namur: le Royaume féerique des Carmes se réveille ces 7 et 8 juillet

En 2017, ses commerçants avaient organisé la première édition du Royaume féerique des Carmes de façon autonome avec des animations, des concerts, un marché vintage ou encore un banquet royal. "Ça s’était déroulé pendant Namur en Mai qui se concentrait plutôt dans le bas de la ville. D’où notre envie d’animer aussi le haut de Namur, explique Murielle Lenglez, gérante de la boutique Un p’tit coin de parapluie. L’événement avait connu un beau succès !"

En 2018 et 2019, les commerçants de la rue des Carmes avaient donc remis le couvert recevant même le soutien de Namur en Mai. "Les organisateurs nous avaient intégrés dans leur programmation et nous avaient envoyé des artistes", se souvient la commerçante. Puis, en 2020, le Covid est arrivé, réduisant à néant tous les événements culturels et artistiques.

L’année suivante, Namur en Mai avait dû réduire la voilure et avait préféré reprendre ses quartiers dans le bas de la ville. L’enthousiasme des commerçants était quelque peu retombé, érodant leur motivation à relancer les festivités dans la rue des Carmes. "On avait toujours l’envie de faire quelque chose mais ça demandait beaucoup d’énergie et d’organisation", poursuit Murielle Lenglez.

Puis, tel un nouveau souffle, une éclaircie, le collectif Toutefois 22 (qui réunit des artistes circassiens et propose des initiations, cours et spectacles tout au long de l’année) a contacté les commerçants leur proposant de réveiller le Royaume des Carmes. Une proposition bienvenue qui a réjoui tout le monde et remotivé les troupes !

Une tradition des années 50

Et nous voici avec une nouvelle édition ces vendredi et samedi baptisée "Le Toutefois 22 réveille le Royaume féerique des Carmes". dans un décor ou les visiteurs seront les rois et les reines pendant deux jours.

Enfin libérés des contraintes scolaires, les enfants et leurs parents pourront profiter d’une foule d’animations dans la rue et les cours des différents magasins. Au programme: des spectacles de la compagnie théâtrale Ah court Oh jardin, du cirque, des marionnettes, Baptiste le magicien, des prestations acrobatiques, des arts de la rue et également de la création de coiffes médiévales, des grimages, des sculptures de ballons, des bulles géantes, des jeux en bois ou encore des tatouages éphémères… sans oublier des musicien (ne)s, chanteurs/chanteuses et DJ’s.

L’équipe organisatrice a transformé en opportunité les travaux qui se déroulent en ce moment à l’ancienne banque Fortis. Une partie du chantier va en effet devenir la Place du Royaume. Elle constituera le lieu phare de l’événement avec notamment un bar festif et un barbecue.

Pour goûter aux délices des établissements horeca du quartier, un moment très convivial est organisé le samedi midi. Le Bistro Belgo Belge, le Miam !, le Grill des amis, le Paon du jour, le Oly’s et le Caféo s’associent pour concocter un pique-nique… royal évidemment ! Dès 11h, les convives sont invités à un apéro organisé par Paysans-Artisans et le Caféo sur cette même place.

Moment fort de ces deux jours festifs: une course de garçons de café. En 1950, les garçons de café avaient l’habitude de concourir dans le quartier des Carmes où l’ambiance était à son apogée ! Les commerçants ont donc souhaité remettre cette tradition à l’honneur. Tout le monde est le bienvenu pour y participer gratuitement et pas seulement les hommes ! Le départ sera donné le samedi à 11h30 sur la Place du Royaume. Les gagnants seront récompensés.

Au chapeau: à votre bon cœur !

Le Royaume féerique des Carmes est l’occasion de faire la fête aux artistes, de les mettre en avant en leur donnant la possibilité d’avoir une scène et une belle visibilité. Aucun des spectacles n’a un prix d’entrée défini. Néanmoins, un chapeau passera à la fin de chaque représentation afin que les spectateurs puissent y déposer un (ou plusieurs) billet(s).

"Nous ne bénéficions pas de financements, nous fonctionnons sur fonds propres avec un petit subside de la ville, indique Murielle Lenglez. C’est important de les soutenir ! " Les commerçants et les membres du collectif Toutefois 22 ont tous mis la main à la pâte pour faire de ce Royaume des Carmes une édition enchanteresse et magique, avec l’envie que cette énergie nouvelle les galvanise pour que l’événement se pérennise ces prochaines années.

Infos: page Facebook Le Toutefois 22 réveille le Royaume des Carmes.