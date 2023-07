Les zouaves pontificaux en vedette de la Saint-Pierre de Morialmé

De couleur, justement, il en est souvent question lorsque l’on évoque le cortège puisque les très nombreux zouaves (ils sont près de 150), avec leur uniforme caractéristique, ont tendance à rougir tout le cortège.

C’était toutefois un peu moins vrai cette année puisque 26 marcheurs ont rejoint le tout nouveau sous-peloton des zouaves pontificaux. Ces derniers arborent du gris-bleu. Autres éléments clés de l’uniforme: képi, gilet, boléro, ceinture écharpe rouge, ceinturon, pantalon bouffant, guêtres blanches et fusil minier.

À l’issue de la première salve tirée par le tout jeune sous-peloton, la joie se lisait sur le visage du capitaine des zouaves, Denis Thomas. "C’était un projet fou et nous y sommes arrivés, explique-t-il. Je suis heureux et fier car c’est un retour aux sources." En effet, même si cela a été oublié, il y avait bel et bien des zouaves pontificaux dans la marche de Morialmé au début du XXe siècle, comme en atteste d’ailleurs une photo de 1902.

Des réticences au départ

Sur cette image, on peut voir des zouaves et des zouaves pontificaux mélangés dans le groupe. Bien sûr le fait avait été oublié. "Au début du projet, nous avons donc rencontré des réticences, notamment parce qu’on nous disait que les costumes n’avaient jamais changé à Morialmé", confie notre interlocuteur.

Les mentalités ont évolué et l’idée a fait sans chemin. Mais il restait un problème de taille: comment se procurer des uniformes ? Les louageurs n’en possèdent pas. L’entreprise "Aux Mascarades", située à Gerpinnes, a pu répondre aux critères imposés par la compagnie, tout en proposant une formule de location.

Sur la place devant l’église, les 26 zouaves pontificaux ont été chaleureusement applaudis et les commentaires de la foule étaient plutôt favorables lors de leur passage.

L’attention se portait donc beaucoup, cette année, sur la compagnie royale "Les Patriotes" grâce à cette nouveauté. De son côté, la compagnie royale "Les Amis Réunis" n’a pas du tout démérité et elle a, elle aussi, pu faire revivre la tradition séculaire.