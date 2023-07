La foire de Namur revient dès ce mercredi avec 66 attractions

Cette année pas d’attraction Big Apple (la chenille qui passe dans une pomme) mais un petit dragon répondant au doux nom de Spyro. "C’est une toute nouvelle attraction tenue par deux jeunes forains, indique Jean Busch, président du comité organisateur. Il y aura aussi un manège présent il y a quelques années qui fait son retour et promet de belles sensations fortes !" On n’oublie pas bien sûr les stands de nourriture, salée et sucrée, dont les fameux croustillons.

Le périmètre de la foire sera compris entre les rues des Bourgeois et du Quatrième génie, la place de l’école des Cadets ainsi que la rue et la place Courtenay.

Plusieurs journées à prix réduits

Pour se calquer sur le nouveau calendrier des vacances scolaires, la foire débute dès mercredi. "C’est triste car on a perdu un week-end, déplore Jean Bush. On aurait pu trouver un compromis comme ouvrir après l’école ou au moins, ce week-end des 1er et 2 juillet."

Il souligne toutefois l’excellente collaboration avec le service des Fêtes de la Ville qui a réussi à maintenir la foire malgré les travaux au quartier des anciennes casernes.

Plusieurs journées de promotions sont prévues comme le jour d’ouverture, où les visiteurs recevront plus pour le même prix, le 21 juillet, où les tarifs seront réduits, et le 31, où les attractions seront à moins 50% et le reste, à moins 30%.

La foire sera inaugurée ce mercredi dès 14h en présence des autorités locales mais il n’y aura pas de feu d’artifice. L’an passé, la foire avait accueilli près de 200 000 personnes en un mois. "Les Namurois adorent leur foire, c’est un public formidable", conclut Jean Busch.

Infos: page Facebook officielle Foire de Namur. Horaires: du lundi au jeudi de 16h à 00h, vendredi de 16h à 1h30, samedi de 14h30 à 1h30, dimanche de 14h30 à 00h.