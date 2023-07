Jivs 2023: victoire d’Éghezée et 1100 pains saucisses pour fêter ça (vidéo)

Le char d’Eghezée a fait mouche. L’équipe l’a emporté. ©EdA - Florent Marot

Car l’équipe d’Éghezée revient de loin, après des années de galère. "Quelque chose s’était essoufflé, éteint. On a senti que les gens en avaient un peu marre de subir. Il fallait agir."

Une dynamique a été relancée au cœur du village, sous l’impulsion des deux capitaines. "L’an passé, on avait comme objectif de construire une équipe soudée, de retrouver une âme de village et de constituer un noyau solide. Les choses se sont finalement mises naturellement." Une ASBL a par ailleurs été créée, pour structurer et permettre l’organisation d’activités permettant de renflouer les caisses.

Sara confie: "L’an passé, la défaite avait été difficile à vivre. Mais elle avait été utile pour tirer les leçons de nos erreurs et voir ce qu’il fallait améliorer."

Malgré un début raté

Cette année, Éghezée s’est lancée dans la compétition dans le but de "s’éclater et performer. Même si on avait besoin de gagner pour le moral et la dynamique, souffle Sara. La magie a fonctionné au bout de plus de deux ans de travail."

Vendredi soir, les choses avaient pourtant très mal démarré. L’équipe s’était fait "lyncher" avec une troisième place dans le cadre du concours du clip adulte. "À partir de là, on s’est souvenu de comment Meux avait gagné l’an dernier. Ça nous a boostés. On s’est dit que nous aussi on allait avoir la niaque pour rebondir."

Et ça a fonctionné. "Samedi, on a tout donné. On a fini premier des clips enfants et ados. Et on a fait de bons jeux. Les enfants ont aussi fait de bons défis sportifs."

Les scores ont été serrés tout le week-end. Éghezée s’est finalement imposée avec un total de 1925 points devant Grand-Leez (1909 points), Sauvenière (1844 points), Saint-Denis (1700 points) et Meux (1662 points).

Ce qui a fait la différence ? Le clip des anciens présenté samedi soir, le char qui a terminé à la première position le dimanche et les jeux secrets, dont les résultats sont dévoilés d’un coup en toute fin de concours.

Équipe en or

Au sein de l’équipe d’Éghezée (qui représente en tout près de 400 personnes), la joie était totale. "C’est une victoire au niveau des valeurs qui est méritée. On avait un super-noyau solide et soudé. Il n’y a pas que les deux capitaines derrière tout ça, il y a aussi de nombreux responsables d’équipes et tous les gens qui ont participé aux différentes épreuves. C’est une équipe en or." Elle insiste aussi sur l’esprit de fair-play, la "belle concurrence" entre les différents villages.

Pour fêter la victoire, Éghezée a invité tous les participants des entités voisines à un pain saucisse géant, lundi soir. "On a commandé 1100 saucisses…", souffle Sara qui compte, avec toute la "team" auréolée, surfer sur la vague du succès dans les prochains jours, avant de se plonger dans l’organisation de l’édition prochaine. Mais une chose à la fois (lire par ailleurs).