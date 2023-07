La troupe scoute de Bois-de-Villers a obtenu 100% du subside qu’elle avait sollicité, soit 3 200 € pour l’acquisition de tentes.

L’ASBL Arbre, avenir et qualité a obtenu 80% du subside sollicité, soit 3 600 € pour le projet une maison, un nichoir qui devrait permettre à chacun de placer un nichoir sur la façade de son habitation.

Une somme de 3 200 € sera attribuée à la jeunesse de Lustin pour l’acquisition de gobelets réutilisables et d’une station de lavage.

Porté par le cercle du Herdal ; le projet des premières rencontres littéraires, dont le but est de réunir une vingtaine d’auteurs et artistes, le dimanche 2 juillet à la maison de la culture, a obtenu 80% du budget souhaité et la somme de 904 €.

Le projet Mobylesve qui organise la parade de Noël a engrangé 55% de la somme souhaitée et un montant de 660 € tandis que l’équipe de jeunes du club de foot de Bois-de-Villers percevra 1 400 € pour encourager la mise sur pied d’équipes de jeunes.