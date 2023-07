Namur: les promesses de la chanteuse Claire Lucie (vidéo)

Le répertoire de l’artiste est riche d’une petite dizaine de chansons, toutes écrites en anglais et à la guitare acoustique. Dont Paramount, que Claire a interprété lors de notre rencontre. Nous avons immortalisé l’instant.

Claire Lucie, tant "The Good Life" que "Paramount" délivrent des messages positifs. Toutes vos chansons sont optimistes ?

Paramount propose de suivre tes rêves, car l’envie dans ton cœur est plus importante que la peur et le regard des autres. Je la chante souvent en ouverture de concert, elle me donne le courage de dépasser ma timidité. Quant à The Good Life, elle parle d’amour, des différentes étapes de la vie à construire à deux, ce que je souhaite connaitre. Une sorte de promesse. Quand j’écris, je cherche toujours le côté positif, y compris lors des situations tristes. Même dans She, qui est un hommage à une amie disparue.

Le single vient de paraitre. Bientôt un album ?

Huit morceaux sont prêts à être enregistrés. Mais ils vont attendre un peu, pour deux raisons. D’abord, je veux laisser du temps au single. Il est disponible à la vente sur les plateformes habituelles, mais aussi en streaming sur Spotify et sur Youtube. Ensuite, le travail pour produire une chanson de façon professionnelle est monumental. Il faut réunir les musiciens, multiplier les prises, organiser la promo. L’objectif est de sortir un EP (NDLR: mini-album) début 2024. Cela coutera peut-être 10 000€. Or, je veux rester tout à fait libre dans mes choix artistiques, ne pas dépendre d’un label. Je dois donc multiplier les concerts d’ici là.

Sur scène, vous êtes seule ou accompagnée d’une section rythmique ?

Je propose des formules en solo, mais je joue de plus en plus souvent en trio, avec Lyse Van Roosbroeck à la batterie et Thierry Liegeois à la basse. Je les ai rencontrés à la Rock’s Cool de Namur, où j’ai suivi plusieurs cycles de formation. C’est d’ailleurs là que le projet Claire Lucie est né en janvier 2022, encouragé par mes professeurs successifs, et que j’ai fait la connaissance de ma tourneuse, Isabelle Visée. Nous participions toutes les deux au cours de chant. Je dois donc beaucoup à la Rock’s Cool !

Tu écrivais des chansons avant 2022 ?

Oui, depuis que j’ai dix ans environ, au domicile familial d’Aiseau-Presles. J’ai appris le solfège et la guitare classique à l’académie. J’ai toujours voulu raconter des histoires. Mais je n’ai quasi plus touché à ma guitare pendant mon master à l’université. J’étais trop concentrée sur les études. Pourtant, je m’y suis remise quand je me suis installée à Namur… pendant ma thèse de doctorat !

Chercheuse et artiste: deux facettes fort éloignées d’une même personne, ou deux démarches assez proches ?

Les deux activités sont tout de même très différentes. J’ai l’impression d’utiliser les deux hémisphères de mon cerveau. J’aime le côté intuitif de la musique. Quand je compose, je pars des émotions, sans m’appuyer sur une méthode ou une documentation. J’avance à l’instinct. Le texte vient souvent après la mélodie.

Claire, qui est Lucie ?

Il s’agit de mon deuxième prénom, tout simplement. Il y a trop de "Claire" dans Google ! J’ai donc dû légèrement adapter mon patronyme pour qu’on me trouve sur Internet.

Où peut-on vous croiser cet été ?

Prochain concert confirmé: au casino de Namur le 9 aout. Mais d’autres sont en discussion. Je les annonce au fur et à mesure sur les réseaux sociaux.