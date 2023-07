Jeux intervillages: le char, c'est capital(e) (vidéo)

On revient en Europe, grâce à l’équipage de Saint-Denis qui nous fait atterrir à Londres. Bus impérial "doubledecker", Tower Bridge et Big Ben: on connaît ses classiques. Le palais royal est bien surveillé par les Horseguards mais aussi par le prince Harry. Que d’un œil… "Une fin de nuit animée", sourit ce Maxime princier. "La cornée est touchée mais je suis là: c’est les Jeux quand même !"

A Meux, on a pris l’accent parisien. C’est ambiance béret, baguette sous le bras et gros rouge qui tache. Là aussi, on n’a pas peur de faire des sacrifices. Comme Quentin qui arbore fièrement les couleurs du PSG. "Mais je suis un grand supporter de Marseille. C’est très dur", se lamente-t-il.

Grand-Leez a envahi les avenues de NewYork. "La moitié du village est ici", s’amusent Cana et Pisto. En fin de cortège, quelques businessmen de Wall Street et de distinguées ladies s’apprêtent à prendre le taxi jaune. "Mais ça bouchonne dans la 5e Avenue", s’amuse cette Grand-Leezienne. Pour un week-end, Meux aura été une magnifique capitale des Jeux. Quelle direction prendra cet incroyable convoi l’été 2024 ? Pas facile de le prédire ce dimanche, avec trois équipes (Eghezée, Sauvenière et Grand-Leez) regroupées sur quatorze petits points. Dans les Jeux, le suspense est lui aussi un élément… capital.

Potion verte dans la marmite du druide

Il faut montrer patte blanche pour espérer pénétrer dans ce conteneur. Fabian et quelques autres castards veillent à l’entrée. "C’est la marmite du druide. Faut donc préserver le secret." C’est là en effet que se prépare le rafraîchissant pèkèt menthe qui a coulé par hectolitres tout au long du week-end. Samedi au milieu de l’après-midi, plus de 2 200 litres avaient déjà trouvé gosier preneur.

"Tout est préparé dans des citernes alimentaires et dans le grand respect de l’hygiène", insiste Tanguy Nicolas, l’un des big boss de l’organisation. Dans deux grandes cuves de mille litres, les druides meutois ont versé 700 litres d’eau, 100 litres de menthe et 200 litres de genièvre. "Notre système fait que c’est mélangé en permanence", détaille Tanguy. Sinon le sucre se cristalliserait et rendrait la mixture moins agréable. Une pompe permet également d’extraire le liquide et de l’envoyer, par tuyaux alimentaires, vers les becs verseurs du comptoir. "Tout cela est constamment refroidi", insiste l’organisation. "Et on ajoute encore un glaçon avant de le servir", précise Laurent Degand, fidèle bénévole qui travaille dur derrière le comptoir. "Ça part comme des petits pains", s’amuse-t-il. La menthe donne un petit coup de fouet. Et si c’était ça le secret pour tenir la distance sur trois jours et trois nuits ?

La der' dans un gobelet

Dans les coulisses de Jeux, une zone a pris les allures d’un parc à conteneurs. "C’est d’ailleurs le BEP qui nous a mis à disposition tout cet équipement", sourit Tanguy Nicolas, responsable infrastructure avec son pote Julien Dury. "On organise directement le tri. On a deux grandes bennes pour déposer les grands sacs PMC", continue le Meuti. Les gobelets de plastique composent le plus gros volume. "C’est la dernière fois qu’on peut encore les utiliser. Ils seront interdits en septembre", annonce Tanguy. Pourquoi ne pas anticiper et donner un bon signal environnemental ? "Passer avec les gobelets réutilisables, c’est une grande première et ça nous a fait un peu peur. Il y a quand même pas mal d’incertitudes sur l’organisation à mettre en place, le coût final…" Ce sera donc pour l’an prochain. Enfin. Les Jeux ont les moyens de montrer le bon exemple. C’est aussi un devoir.

Comme une petite ville à gérer

Thomes et Florian, pour Comitty, et Étienne, pour l’organisation de Meux: même si tout se numérise, organiser les Jeux, c’est encore une affaire de contacts. ©ÉdA – 7019744292

Sur le site préservé des lourdes pluies, convergeront durant trois jours et trois nuits plsu de cinq mille personnes. Une petite ville qu’il faudra nourrir, abreuver, amuser… Tout ça, ça ne s’improvise pas. "Et il y a des moments très durs", rappelle Étienne Janquart, l’un des piliers de l’organisation. "Quand vous devez annoncer à deux cents personnes qui font la file qu’ils n’auront finalement pas leur entrée parce qu’on est complet et que la sécurité est en jeu, c’est pas évident."

Plus digitaux dans l’organisation, les Jeux de Meux ont innové dans quelques domaines. "Pour les commandes, l’achat des jetons ou les payements en ligne, on passe par l’équipe et l’application de Comitty", détaille l’organisateur. Les préventes des places ont marché du tonnerre avec 3 000 tickets vendus à l’avance. Et pour la gestion de la consommation sur place, le numérique est également devenu incontournable. "Avec le système de Comitty, on sait prendre les commandes de manière très détaillée, vendre les jetons, proposer un payement par carte ou par Payconiq ou encore avec un QR Code", explique le trésorier. "Mais le cash représente quand même encore deux tiers des opérations. Peut-être que l’an prochain, ce sera l’inverse. Les gens changent leurs habitudes."

Pour la petite équipe de Comitty, ces Jeux intervillages, c’est un très grand test grandeur nature. "Vendredi, on était aussi sur les apéros namurois. Avec les Jeux, c’est en effet un week-end crucial. Et ça tourne vraiment très bien", se réjouit Thomas Farrauto, le jeune créateur de cette appli. Petit stress jeudi soir, pour la soirée des sponsors. "Mais ce n’était pas un problème de notre appli", précise cet ingénieux habitant de Furnaux (Mettet). "Les opérateurs bancaires avaient instauré un plafond pour le nombre d’opérations pour éviter les fraudes", complète Étienne Franquart. "On a donc pu réagir et contacter la banque pour qu’on remonte ce plafond." Avec les Jeux, le ciel est la limite.

Les résultats ont été proclamés en milieu de nuit. Pour les vainqueurs, ce sera "saké-ment" bon. Mais pour d’autres, cela risque d’être un fameux coup de bambou. ©ÉdA – Florent Marot

