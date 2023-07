On parle de trous… puis des carrières

Les itinéraires habituels ont repris et c’est quelque chose pour les riverains, note Stéphane Weynant, échevin dinantais basé sur le trajet. À partir de 4h30 du matin, explique-t-il, c’est le défilé continu. Mais ni pour lui, ni pour les autres élus, il ne s’agit de pointer du doigt les carriers.

Le débat dévie naturellement sur les solutions susceptibles de diminuer les nuisances. En attendant, dixit l’échevin des Travaux Robert Closset, si on refait la route de Blocqmont en bitume, plus question que de gros camions y passent, ils la démoliraient immédiatement. Ou alors, on la renforce, on la bétonne, mais la carrière doit participer aux frais. Sachant qu’il faut aussi se mettre d’accord avec la Commune voisine d’Yvoir, concernée par une autre partie de la route de Blocqmont.

Pas pour demain, de toute façon

Contacté par nos soins, le bourgmestre d’Yvoir Patrick Evrard confirme qu’une solution pour se débarrasser du charroi de camions de Leffe à Spontin en passant par Loyers, serait d’utiliser cette route de Blocqmont, laquelle, dans sa portion sur Yvoir, redescend vers la Meuse et aboutit à l’écluse de Houx. Un quai à cet endroit permettrait de charger la production de la carrière sur des péniches. Encore faut-il construire un quai. C’est très complexe. Tout comme l’amélioration de la route de Blocqmont. Quant à son élargissement, il faudrait empiéter sur des terrains privés. Voilà une piste, confirme le bourgmestre d’Yvoir. Car dit-il, la situation actuelle est assez stupide: le fleuve n’est pas loin, et des camions doivent rallier Lives-sur-Meuse en passant par des villages, pour décharger sur des bateaux.

Mais M. Evrard est plutôt favorable à une autre solution, également exposée jeudi soir par son collègue dinantais Thierry Bodlet: outre une demande d’extension, la carrière de Leffe a lancé un projet de bande roulante (couverte) pour évacuer directement la production vers la Meuse, en contrebas de la colline. Sauf qu’il s’agit de rallier un morceau de vallée classé comme exceptionnel en passant par une réserve naturelle. La préférence du bourgmestre d’Yvoir (cela semble plus tiède à Dinant), mais c’est administrativement extrêmement complexe, Ce n’est pas simple non plus pour Blocqmont.

En résumé, pour les deux solutions envisagées, à condition que l’une des deux émerge, ce n’est pas pour demain.