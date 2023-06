Vresse-sur-Semois: dernier adieu à l'abbé Léon Bechoux

Léon Bechoux se mettait au service des plus pauvres de notre société. C’est ainsi qu’on le retrouvera aussi comme aumônier de l’Action catholique de la région de Namur ou des équipes populaires ainsi qu’au centre sacerdotal de Namur. Lors de la fête de ses 50 ans de sacerdoce, il nous avait confié: "Je veux mourir à Nafraiture et y être enterré".

Les circonstances de la vie en auront décidé autrement. Admis à la Résidence Saint-Hubert de Bièvre le 8 février 2023, il s’y est éteint le 21 juin dernier. Il a été conduit à sa dernière demeure par les jeunes Magadés. Son corps repose désormais au cimetière de Nafraiture.

Lors de la messe de ses funérailles, plusieurs personnes prendront la parole pour rendre un dernier hommage à leur ami Léon. "Avec Léon, on se sentait bien. On était apprécié, nos moindres paroles étaient respectées, retenues et mises en valeur. Toute sa vie a été dévouée pour les plus démunis. Moins on en avait, plus on était soutenu. Il s’est battu contre les injustices, les guerres, la pauvreté. Pour ceux qui avaient faim, pour les petits agriculteurs, il a tout donné" dira, au nom de la paroisse, Jean-Christophe Bartiaux. Même dans son homélie, l’abbé Jean-Claude Brau soulignera cette proximité avec les gens: "Léon, tu ne nous as pas asséné de longs discours. Tu nous as montré que des relations vraies et justes sont possibles parmi nous. ".