Une faculté supplémentaire dès septembre à l'UNamur

Dès septembre 2023, la nouvelle Faculté des sciences de l’éducation et de la formation (FaSEF) réunira chercheurs, accompagnateurs, formateurs, psychopédagogues, didacticiens et technopédagogues pour promouvoir la formation et l’accompagnement pédagogique ainsi que la recherche en sciences de l’éducation, et des services à la société.

En effet, dans un contexte où le Web fournit des ressources aux élèves et aux étudiants, où les réseaux sociaux sont des espaces de vie et d’échange, l’ouverture d’une faculté en Sciences de l’éducation et de lafFormation témoigne d’une conscience des enjeux sociétaux à rencontrer dans la décennie à venir. La volonté de l’UNamur est d’investir durablement pour faciliter l’accès à l’information et aux savoirs ainsi qu’à leur mise en perspective dans une approche critique, soutenue et accompagnée par des formateurs et des enseignants.

Une faculté unique en Belgique

La FaSEF est la première faculté en Belgique qui soit principalement dédiée aux programmes de formation initiale et de formation continue des enseignants, des cadres de l’enseignement ainsi que des formateurs dans divers secteurs professionnels. Elle est ouverte à toutes les disciplines en lien avec l’univers de l’éducation et de la formation. "cette nouvelle faculté positionne résolument l’UNamur comme acteur de la formation en sciences de l’éducation et de la formation", commente Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur.

La première étape de son déploiement se tiendra dès la rentrée de septembre 2023. La FaSEF organisera en codiplômation avec la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux), le master de spécialisation en formation d’enseignants. Ce nouveau diplôme remplace le Capaes dans les sections pédagogiques, pour ceux qui enseignent la didactique, la pédagogie et la formation à et par la pratique.

À qui s’adresse-t-il ? Quels seront les atouts de la formation proposée par l’UNamur ? Quel sera son programme ? Pour le public intéressé, une soirée d’information se tiendra le 4 juillet.

En 2023, la FaSEF sera aussi partenaire, aux côtés de l’Hénallux, de l’UCLouvain et de l’IMEP, de quinze nouveaux programmes de formations à l’enseignement dans les sections 1, 2 et 3. Ensuite, au fil des années et de la mise en œuvre de la RFIE, la FaSEF continuera d’enrichir son offre de formations. Dès 2025, elle proposera en remplacement du master à finalité didactique ou de l’agrégation, le Masters “120” en enseignement Section 4 et le Masters “60” en enseignement Section 5. Ceux-ci seront organisés, en codiplomation avec l’Henallux, dans les disciplines suivantes: mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences économiques.

À partir de 2032, la FaSEF ouvrira les inscriptions pour le master de spécialisation en enseignement Sections 1, 2 – et le Masters de spécialisation en enseignement Sections 3, 4, 5.

À terme, ce sont donc des centaines de nouveaux étudiants qui seront accueillis à l’UNamur.

Une faculté pour chercher

Par ailleurs, l’UNamur jouit depuis de nombreuses années d’une réelle reconnaissance dans le domaine de la recherche en éducation ancrée dans la réalité des acteurs de terrain. Les chercheurs en didactiques et en éducation de l’UNamur déploient une approche inspirée de l’anthropologie pour comprendre les réalités du monde enseignants et des cadres de l’enseignement, dans une société traversée de contradictions et caractérisée par un rythme soutenu de changements. L’UNamur est aussi particulièrement reconnue pour ses recherches portant sur la transition entre l’enseignement secondaire et supérieur et pour celles visant à développer des dispositifs d’aides à la réussite.