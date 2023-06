Rochefort: les chansons en wallon de Léon et Willy

Le titre du premier rappelle une chanson de Brassens: Les Copains d’abord. Tout au long de l’album, paru en CD, des airs connus et d es chansons en wallon qui font sourire. Des chansons bien connues, ou émanant du cru.

Qui sont ces amis, que nous avons surpris, en répétitions chez Léon ? Deux instrumentistes. Léon Jacot est originaire de Waha. La musique, c’est toute sa vie. Élève au Conservatoire de Liége, il y a appris à jouer de la clarinette. Il a, ensuite été professeur pendant 38 ans et il a fait connaître et goûter la musique aux élèves du conservatoire de Ciney, mais aussi à celui de Namur et à l’IMEP.

Quant à son soçon, Willy Marchal, il est originaire d’Éghezée et il avait choisi l’enseignement et plus spécialement l’éducation physique. Il habite maintenant à Mormont. Il joue de la guitare.

Un peu d’histoire

Le duo raconte: "Le 25 septembre 2016 au Centre culturel des Roches à Rochefort, un cabaret wallon avait été organisé par Carine Dechaux avec Désiré Mallet et la soce Julos Beaucarne. Joseph Collard (le p’tit Joseph – NDLR) en assurait la direction. Après le spectacle, en prenant un verre, Joseph nous a dit: vous, vous devriez essayer de jouer ensemble.

Ce fut le début d’une belle aventure musicale: Léon à la clarinette avec Willy au chant (français et wallon) et à la guitare. Depuis ce jour, le duo s’est produit dans différents centres culturels: Rochefort, Gembloux, Marche, Ciney. Aussi dans des maisons de retraite: Saint Hubert, Longchamps, Prehir. Et dans différentes salles: Namur, Ave & Auffe, Grosfays, Forzée et Yvoir (à Li Fièsse au Walon).

Ils ont enregistré l’album en direct à Vivacité, avec Jany Paquay. Le choeur Les Enfants du wallon, dirigés par Colette Jallet, les ont accompagnés lors des spectacles.

Pendant la crise Covid, le Centre culturel de Rochefort inventa la guinguette mobile: un mobilhome qui, avec deux sièges de la salle de théâtre, a circulé dans la région. Léon et Willy jouaient une bonne demi-heure avec des chansons à la carte. D’abord filmés pour la télé locale, on les a même vus au JT de 13h de la RTBF.

Et maintenant, ils continuent pour se faire plaisir et aussi faire plaisir à ceux qui veulent les écouter et défendre le wallon. On peut acheter l’album pour 10 €, en téléphonant à Léon (0474 942587) ou à Willy au (084 366601).