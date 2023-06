Rochefort-Houyet: le nouveau chef de la police sera une cheffe

Les conseillers devaient, en effet, nommer le successeur de Pierre Jacobs, chef de corps, qui a pris sa retraite. Parmi les candidats à la fonction, il y avait deux personnes, un homme et une femme. L’un n’était pas apte, l’autre l’était. C’était donc pour le conseil de police, un choix facile.

Marjorie Hiquera y Vidal, habitant Sombreffe est actuellement commissaire et directrice des opérations à la zone d’Entre Sambre et Meuse (Fosses, Floreffe, Profondeville et Mettet). Elle y sera restée huit ans. Une zone plus étendue que celle de Lesse et Lhomme.

La nouvelle cheffe de corps deviendra ainsi la première Commissaire de police. Inutile de dire qu’elle était très contente de la décision du conseil de police, où on remarquait, notamment, dans le public, la présence du Premier commissaire en retraite, Pierre Jacobs, revenu pour un soir au bercail.

La commissaire Higuera ne sera pas la seule femme de la zone Lesse et Lhomme, qui compte une autre commissaire, Mathile Lefevre, directrice des Opérations.

Une troisième femme, Laura Silvestri, a aussi succédé au secrétaire de la zone, M. Fripiat, devenu directeur général à la commune de Houyet. Elle devient donc secrétaire de la zone et directrice des Ressources humaines.

La nouvelle cheffe ne pourra prendre ses nouvelles fonctions que dans deux ou trois mois après que le roi aura signé un arrêté en son honneur.