Poêles à bois, à pellets, inserts: Stûv souffle ses 40 bougies et embrase un avenir sans émissions

Réalisés dans la tôlerie du groupe installée à Thuin, les sous-ensembles sont assemblés dans l'usine de Bois-de-Villers. ©EDA - Florent Marot

Lancé il y a quarante ans, Stûv a fait de ces deux caractéristiques sa marque de fabrique.

La production a atteint aujourd’hui un rythme de 15 000 foyers par an, dont 80% sont destinés à l’exportation. On parle un mot de wallon dans plus de 15 pays. Et la tendance ne semble pas prête à s’inverser comme en témoigne la progression de 30% du chiffre d’affaires en 2022. La croissance pourrait encore atteindre 15% en 2023 pour un chiffre d’affaires estimé à 40 millions d’euros.

Crise énergétique et recherches

La crise énergétique n’est pas étrangère à ce bon état de forme. "De la même manière que pour les panneaux solaires, les consommateurs sont à la recherche d’une plus grande autonomie. Or, le bois représente un tiers du territoire wallon. C’est local. Par ailleurs, même si son prix a augmenté, il reste l’énergie la moins chère au kilowatt", souligne Jean-François Sidler, CEO de Stûv. Le pellet, lui aussi, jouit d’un certain intérêt de par son prix et sa facilité d’usage.

De cinq employés à l'origine, Stûv en compte désormais 140 auxquels il faut ajouter de nombreux emplois indirects. ©EDA - Florent Marot

Au-delà du comportement du marché, les facteurs endogènes ne sont pas à négliger. Différents choix stratégiques se sont révélés payants, à l’image, il y a quelques années, de la création d’une usine d’assemblage au Canada. Singulièrement, ce sont les investissements consentis en matière de recherche et développement qui font la différence. Pas moins de 5% du chiffre d’affaires est consacré à ce pôle. Une nécessité. "On n’a pas de pétrole, mais on a des idées", sourit Jean-François Sidler en reprenant le fameux slogan des années Giscard, en plein choc pétrolier au début des années 1970.

Vers zéro émission

Pour Stûv, il s’agit d’une manière de se distinguer d’une concurrence qui a cédé aux chants des sirènes de la délocalisation et d’une production à moindre coût. Par ses innovations au sein de son antenne floreffoise, Stûv entend garder un temps d’avance, et surtout coller à d’ambitieux objectifs de réduction des émissions de particules fines. "Aujourd’hui, nous n’avons pas peur de dire que nous allons vers zéro", lance celui qui revendique des poêles aux émissions nettement inférieures à celles de systèmes de chauffage existants. Le dernier né de la gamme, le poêle à pellets P20-S, s’inscrit directement dans cette philosophie. Et si bon nombre de brevets restent à usage propre, l’entreprise défend également une vision sociétale. "Cela fait cinq ans que nous développons un filtre catalytique avec l’UNamur. Il permet de réduire certaines molécules potentiellement toxiques en éléments simples et donc de réduire drastiquement les particules."

Jean-François Sidler évoque plus de 60% de réduction des émissions de composés organiques volatiles (COV) et plus de 90% des molécules les plus nocives. Après une série de tests en situation qui reste encore à finaliser, cette technologie équipera la gamme Stûv. Elle pourra également s’intégrer à l’entrée du conduit de cheminée de foyers déjà existants. Pour permettre au plus grand nombre d’en tirer bénéfice, la création d’une spin-off est évoquée à l’horizon 2025.

Si la découverte du feu a marqué un tournant majeur dans le développement de l’Humanité, la flamme serait plus que jamais l’avenir de l’homme, à en croire le CEO de Stûv. Du moins dans certaines conditions. "Le bois est une énergie renouvelable, à condition qu’elle soit issue de forêts gérées durablement, ce qui est le cas en Europe, glisse-t-il. Il a sa place dans un mixte énergétique."

Investissements

Pour soutenir la croissance attendue, Stûv entend se lancer dans de nouveaux investissements. Sur son site de Bois-de-Villers, une nouvelle ligne de peinture plus écologique sera prochainement mise en fonction. D’ici deux ans, la ligne d’assemblage sera agrandie.

La technologie est de plus en plus présente dans les poêles, principalement ceux à pellets. "On ne s'imagine pas la technologie qu'il y a dans un poêle", commente Jean-François Sidler. ©EDA - Florent Marot

À l’étranger, un partenariat a été noué avec un acteur local au Canada. Il se chargera de réaliser les sous-ensembles aujourd’hui produits dans la tôlerie du groupe, à Thuin, et ensuite envoyé outre-atlantique pour assemblage. De quoi réduire les émissions générées par les transports. "Ce que nous voulons, c’est produire localement ce que nous vendons localement."

Cette même logique, si le marché continue à augmenter, pourrait bien pousser le groupe à poser ses valises en Australie. On n’en est pas encore là. Mais ce qui est certain, c’est que la flamme n’est pas près de s’éteindre.

"J'ai décidé de le créer"

Designer industriel et fondateur de l’entreprise, Gérard Pitance est au début des années 1980 en quête d’un moyen de chauffer son habitation. Le gaz, le mazout, une solution? Non, l’homme a gardé en mémoire la crise pétrolière qui a marqué la dernière décennie, tout comme les images de marées noires. En revanche, il est séduit par le bois qui se trouve partout autour de lui. «Mais lorsqu’il est parti dans les commerces pour acheter un poêle, rien ne lui plaisait», relate Jean-François Sidler. Le jeune designer ne peut se résoudre à poser chez lui un poêle à l’esthétique désuète. «J’ai rapidement compris que ce que je voulais n’existait pas, explique Gérard Pitance. Alors, j’ai décidé de le créer.»

Le poêle qu’il conçoit pour son usage personnel suscite de l’intérêt. En 1983, Gérard Pitance et Benoît Lafontaine s’associent. Ils fondent Concept et Forme, un bureau d’étude et de conception de produits.

De cette étincelle de folie est née la société Stûv, dont le nom rappelle le mot «stoof» en flamand et «stouve» en Wallon. Deux termes qui servent à désigner… un poêle. Au fil des ans, la gamme se développe et avec elle la société qui passera de cinq personnes à l’origine, à quelque 140 employés aujourd’hui.

En 2009, Benoît Lafontaine prendra sa retraite avant de revendre ses parts en 2013. Il y a quelques années, Gérard Pitance avait lui aussi songé un temps à céder la flamme avant de se raviser. Aujourd’hui âgé de 68 ans, il reste actif au sein de l’entreprise, plus particulièrement dans tout ce qui touche aux projets. «Il fait ce qu’il aime», conclut Jean-François Sidler.

Une filière locale, technologique, et des postes à pourvoir

Stûv revendique son ancrage wallon et il n’est pas question de lui tourner le dos. Pour soutenir sa croissance, l’entreprise compte créer une dizaine de nouveaux emplois dans les prochains mois. «Nous cherchons des peintres pour notre atelier ainsi que des soudeurs. Mais avec la raréfaction de la main-d’œuvre, c’est plus compliqué», explique Michaël Debehogne, directeur général adjoint de Stûv.

Pour grandir, l'entreprise recherche des peintres, des soudeurs, mais aussi des ingénieurs. ©EDA - Florent Marot

La problématique est d’autant plus aiguë que la province de Namur ne dispose pas d’un passé industriel. Souvent, il faut parvenir à convaincre des profils qui devront faire le déplacement depuis des provinces limitrophes.

Pour attirer des nouveaux collaborateurs, Stûv s’est engagé dans des programmes de formation en interne et avec le Forem.

En parallèle, l’entreprise recherche des ingénieurs fraîchement sortis de l’université. Car oui, la technologie et l’électronique ont bel et bien fait leur entrée dans l’univers du chauffage au bois.

«On ne s’imagine pas la technologique qu’il y a dans un poêle. Nous travaillons avec des organismes spécialisés en simulation numérique afin d’analyser des flux d’airs dans les appareils, mais aussi dans les bâtiments. Notre dernier brûleur, qui permet d’arriver à des niveaux proches de zéro émission de particules fines, est issu de technologies de l’aéronautique», illustre Jean-François Sidler.

Et le développement des poêles à pellets nécessitera encore un recours croissant à la technologie.

«C’est l’avenir de notre gamme», souligne Michaël Debehogne. «On parle de ventilateurs à extraction de fumées, de cartes électroniques pour gérer la combustion du poêle et sa programmation, ou de cartes pour monitorer à distance l’utilisation du poêle. Cela permet de faire énormément de choses. Pas seulement de piloter le poêle à distance, mais aussi de pourvoir diagnostiquer d’éventuelles pannes», ajoute Jean-François Sidler. V.D.