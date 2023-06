Dinant : mais si, il y a du potentiel commercial

Au départ, sa boutique remplie d’idées cadeaux uniques, produites par des artisans situés dans un rayon de 25 kilomètres, devait prendre place "à la rampe", avenue Winston Churchill, à deux pas de la Croisette. Le projet n’a pas abouti.

C’est finalement au numéro 6 de la rue Léopold (près de la place St-Nicolas) que L’Empreinte belge a vu le jour. "À l’époque, on avait lancé le projet de la Canopée avec le Comptoir des ressources créatives. L’idée c’était de mettre sur pied à Ciney, Dinant et Namur, en accord avec les propriétaires, un système de bail précaire, pour occuper les rez commerciaux vides. On souhaitait y installer des boutiques éphémères, relancer une dynamique commerciale et artistique."

"Une rue canon"

Dans ce cadre, Héloïse avait rencontré le bourgmestre, Thierry Bodlet, mais aussi l’échevin du Commerce de l’époque, Laurent Belot. "Il souhaitait que le quartier Montmartre (du nom de l’événement artistique organisé chaque année en septembre dans le quartier St-Nicolas) soit permanent, toute l’année. C’est grâce à lui que le projet de L’Empreinte belge, rue Léopold, a émergé."

Cet endroit, Héloïse s’y sent bien. "Je ne voulais pas d’une surface ou cent personnes rentrent d’un coup, comme cela aurait été le cas sur la Croisette. Je préfère que les gens flânent et comprennent le concept. Finalement, on est mieux ici."

Ce qu’Héloïse apprécie dans le quartier: la proximité d’autres petits indépendants et le côté chic du lieu. "C’est une rue canon. Il ne manque qu’une ou deux enseignes pour embellir encore le quartier."

Stop aux mauvaises ondes

Héloïse regrette le négativisme ambiant qui transpire, principalement sur les réseaux sociaux, à propos de Dinant et de ses commerces. Pour elle, la ville ne se résume pas à sa Croisette bondée et ses cellules commerciales vides. " Cette mauvaise communication constante, c’est chaud. Nous, on débarque, on essaie d’apporter quelque chose de beau, de bienveillant. On ne voit toujours que le négatif et pas le positif. Alors que Dinant a besoin d’avoir du positif." Elle est convaincue du potentiel de la ville, qui traverse une mauvaise passe. " Les commerces qui ont fermé à la rue Grande étaient arrivés en fin de bail. C’était pour la plupart d’anciennes maisons qui étaient présentes depuis des années et qui malgré tout ont survécu aux années Covid. Mais les commerçants n’ont pas trouvé de repreneurs et sont partis à la retraite."

Selon elle, ça va repartir. Le message qu’elle souhaite faire passer: "Lancez-vous en tant qu’indépendant. Avec des concepts novateurs, on y arrivera. Il y a plein d’idées à creuser. Un lieu cool pour allaiter, un espace pour les enfants, etc."

Oser et innover

La clé, selon elle, c’est de se démarquer. Dans son commerce, Héloïse propose, par exemple, des apéros le jeudi, des dégustations, des concerts, des ateliers. Se contenter d’acheter et vendre aujourd’hui ne suffit plus. Internet s’en charge. Il faut amener autre chose. "Une ville comme Gand, qui est hypertouristique comme Dinant, est parvenue à attirer de nombreux pop-ups stores (NDLR: magasins éphémères). Dinant, avec ses touristes, peut tout à fait faire de même. L’offre d’hébergement et horécaiste est énorme et suffisante. Alors pourquoi pas l’offre commerciale ?"

Pour la jeune femme, Dinant s’est reposée sur ses lauriers avec les travaux de la Croisette. "Il faut prendre la balle au bond. Dinant a une bonne marge d’évolution. Mais c’est maintenant qu’il faut réagir."