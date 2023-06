Des pesticides près de l’école d’Haillot ?

Sans connaître un tel développement, à Haillot, on s’inquiète de l’utilisation de produits interdits sur des rangs de maïs, situés près d’une zone d’équipement collectif.

Comme le souligne la conseillère Écolo Siobhan Sanderson, il n’existe selon les critères définis par le Code de développement territorial qu’une seule zone de parc à Ohey, en l’occurrence celle localisée à Haillot, à proximité de l’école. Loin de remettre en cause la localisation une zone de parc à proximité d’un établissement scolaire (qui, de surcroît, "a fait de sa pédagogie l’école du dehors"), la conseillère s’interroge sur "la perception d’espace vert qu i n’est pas interprétée de la même manière par tous".

En ligne de mire: les rangs de maïs qui y trouvent place. "Du maïs, c’est du Roundup, hautement cancérigène, commente Siobhan Sanderson. Ce sont aussi des insecticides qui sont dangereux pour la santé de tous, y compris pour l’agriculteur." Et d’évoquer le cas de Fernelmont. Écolo interpelle donc le bourgmestre Christophe Gilon et l’échevine en charge de l’environnement et de l’agriculture Rosette Kallen sur les suites données aux contacts qu’ils ont eus avec les personnes inquiètes de cette situation.

Prudence de mise

Du côté du bourgmestre, on s’interroge aussi sur l’existence d’une zone de parc à cet endroit. "Quand on questionne le fonctionnaire délégué ainsi que le service juridique de l’Union des villes, on n’a toujours pas la réponse. Et c’est à cause de cela, précise Christophe Gilon, que nous n’avons pu apporter de réponses concrètes". Pour le maïs, le bourgmestre déclare rejoindre l’a conseillère "sur la notion de prudence". Néanmoins, la commune n’est pas habilitée à vérifier les produits utilisés par l’agriculteur.

Avant le maïs, il y avait des sapins. Et sur ce point, chaque exploitant a, souligne-t-on, été averti par l’autorité communale de la proximité d’une école. "Il n’est pas interdit de pulvériser mais il est interdit de le faire à certains moments". L’exploitant, pour sa part, déclare être au courant de ce qu’il peut ou ne peut pas faire, près d’une école. Dans ce cas, il affirme avoir répandu de l’azote. Ce qui n’est pas interdit.

Sans réponses de l’Union des villes et des communes ni du secrétaire-délégué à la Région, la Commune ne peut donc se positionner concernant ce qu’il aurait lieu de faire (ou pas) sur une zone de parc. En attendant, elle déclare ne pas baisser les bras.

Contact a d’ailleurs été pris avec Fernelmont pour voir quelles démarches et analyses peuvent être envisagées à ce stade.