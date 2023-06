Conseil communal: Doische va-t-il réintégrer l'ancienne baronnie de Hierges?

L’ensemble des membres du conseil communal a ensuite approuvé, à l’unanimité, l’extension de la salle communale avec l’aménagement d’une salle de réunion supplémentaire. Autres points acceptés: l’occupation du cabinet médical de Matagne-la-Petite par une psychologue clinicienne, l’augmentation de la dotation communale à la fabrique d’église de Gimnée pour l’achat d’un orgue numérique portable pour un montant de 2 860 € et l’approbation du déclassement et la mise à prix (pour 18 000 €) du tractopelle sur pneus.

La décision du collège communal de créer la maison médicale dans l’immeuble de la rue Martin Sandron est également votée. Cinq membres du personnel ont été nommés à titre définitif: Isabelle Buyens, Sabine Collard, Charline Dupré, Séverine Ledoux et Pauline Renard.

Transmettre la mémoire des villages

À l’occasion de ce conseil, le maire de Foisches, Richard Debowwski, et Lino Paganelli ont présenté leur projet de remettre au goût du jour la Baronnie de Hierges pour réveiller, conserver et transmettre la mémoire des villages qui composaient cette seigneurie. Cette dernière comptait, côté français, les localités d’Aubrives, Foisches, Ham-sur-Meuse et Hierges. Côté belge, on trouvait Doische, Gimnée, Vaucelles, Niverlée ainsi qu’Olloy.

En 1772, avec le Traité des limites et après moult tergiversations, le partage entre la France et le Prince-Évêque de Liège a abouti à un morcellement de la Baronnie. Les quatre communes françaises sont devenues des entités à part entière, telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Quant aux communes belges, avec la fusion qui a commencé en 1977, Gimnée, Niverlée, Vaucelles, Doische ont fusionné avec d’autres collectivités: Matagne-la-Petite, Matagne-la-Grande, Romerée, Vodelée, Gochenée et Soulme. Tous ces villages ont formé la seule entité de Doische. Quant à la section d’Olloy, elle fait partie de la commune de Viroinval.

Dans cette optique, la perspective de mettre sur pied une entité sous forme associative (ASBL pour les Belges) est la plus appropriée et la plus souple pour répondre aux objectifs historiques, culturels et économiques fixés par chacun.