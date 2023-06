Butterfly, un four à chaux moins polluant, déploie ses ailes à Seilles (vidéo)

Il s’agit d’un prototype semi-industriel qui intervient directement dans le processus de production pour obtenir un flux de dioxyde de carbone (CO2) très concentré (proche de 100%) à l’extrémité de la cheminée du four.

Typiquement, cette concentration est d’environ 20% dans un processus de production normal. Le défi consiste à l’augmenter afin de permettre une capture efficace du CO2 et permettre ensuite l’utilisation de ce CO2 ou sa séquestration souterraine.

"Dans notre industrie comme dans d’autres, il y a toute une série d’émissions liées à une consommation énergétique basée sur des énergies fossiles. Un tiers des émissions que nous produisons avec la chaux provient de la combustion. Ce sont des éléments sur lesquels on peut travailler à l’aide de solutions décarbonées. Les deux autres tiers proviennent de la réaction chimique elle-même, issue de la production industrielle. C’est ce qu’on appelle les “émissions fatales”, qui sont inévitables, indique le directeur général du groupe Carmeuse, Sébastien Dossogne. Il n’existe pas de solutions sur le marché pour ces émissions fatales. C’est pour cela que nous travaillons à les capturer au lieu de les évacuer dans l’atmosphère et en faire un produit qui soit propice au stockage ou à l’utilisation industrielle."

Butterfly constitue ainsi un premier pas prometteur pour atteindre les objectifs de décarbonation de Carmeuse (réduction de 30% du CO2 en Europe d’ici 2030 et neutralité carbone d’ici 2050).

Soutien wallon de plus de 5 millions€

Aux côtés de Carmeuse, sept partenaires (dont les universités de Liège et de Mons) collaborent à ce projet qui est subsidié par la Région. Butterfly représente un investissement de 12 millions€. "L’intervention régionale atteint 5,4 millions€", a signalé Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie, la Recherche et l’Innovation, présent pour l’occasion. Il a trouvé le projet très inspirant et a félicité les différents partenaires qui se sont fédérés pour atteindre un même objectif ambitieux.

Il s’est dit très heureux qu’un "champion wallon" comme Carmeuse investisse massivement dans la recherche et le développement sur le captage et le stockage du carbone. "Cela montre que la Wallonie peut devenir un leader mondial des technologies de décarbonation", souligne le ministre.

La première pierre a été symboliquement posée vendredi en présence du ministre Willy Borsus (troisième en partant de la gauche). ©Julie Douxfils

Le projet Butterfly avait débuté le 1er juin 2022 avec les premiers plans. La construction de ce "four laboratoire" a ainsi pu commencer cette année pour être opérationnel en 2024. Des tests seront ensuite effectués d’ici la clôture du projet, le 31 mai 2026.

Si les résultats sont concluants, cette technologie sera déployée dans différentes usines de Carmeuse. "Lorsqu’on aura déterminé la meilleure configuration pour transformer les fours existants, l’idée est d’appliquer cette solution aux fours du groupe Carmeuse", ajoute Sébastien Dossogne.

L’effet papillon vers une production de chaux neutre en carbone est en marche puisque, à terme, cela devrait concerner environ deux tiers de la centaine de fours dont Carmeuse dispose à l’échelle mondiale.

Le ministre Willy Borsus et Sébastien Dossogne, CEO du groupe Carmeuse. ©Julie Douxfils

VITE DIT

Plus de 160 ans d’expérience

Carmeuse, dont le siège social est à Louvain-la-Neuve, est un fabricant mondial de produits à base de chaux, de calcaire et de minéraux, fondé en Belgique en 1860. Ses produits sont utilisés dans une variété d’applications industrielles, dans la construction et l’amélioration des sols.

1,8 milliard

Carmeuse emploie environ 5300 personnes et sert plus de 13000 clients par an à travers son réseau mondial de 90 usines et 60 carrières de calcaire. En 2022, son chiffre d’affaires atteignait 1,8 milliard €.

Autres partenaires

Outres Carmeuse et les universités, les autres partenaires du projet Butterfly sont les entreprises CRM Group, CTI, EBC, Coretec,