Walcourt: pour ses 60 ans, "La Relève" marchera dès ce samedi 1er juillet à Thy-le-Château

En ce week-end le plus proche du 29 juin (fête des saints apôtres Pierre et Paul), Thy-le-Château se prépare à vivre son grand week-end festif et folklorique annuel. La marche Saints-Pierre-et-Paul est constituée de trois compagnies: la compagnie Saints-Pierre-et-Paul, la compagnie des zouaves et "La Relève" qui regroupent les enfants. Cette année, elle célèbre son 60e anniversaire.