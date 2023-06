Walcourt: le zoning de Chastrès s'étendra vers l'est

Elle a rappelé les différentes étapes de la procédure. Le 27 janvier 2014, le conseil adopte l’avant-projet d’extension du zoning de Chastrès. Un rapport d’incidences sur l’environnement (RIE) est déposé par le bureau d’études en août 2015. Le 17 février 2017, le fonctionnaire délégué remet un avis et, le 29 mai de la même année, le conseil adopte provisoirement le projet. L’enquête publique, réalisée du 16 août au 14 septembre 2017, suscite un grand nombre de réclamations.

Un complément d’étude

Suite à cela, le collège sollicite, en date du 1er août 2019, un complément d’étude sur l’alternative est par rapport au projet ouest qui présente de nombreux désagréments. On peut citer la proximité de l’habitat, les nuisances potentielles, la proximité d’un phénomène karstique (chantoir), l’atteinte à une zone de biodiversité, la déclivité des terrains, les voiries sinueuses et pentues impliquant une urbanisation désordonnée.

Le 22 janvier 2021, le conseil marque son accord pour la réalisation d’une étude intégrant les recommandations, avis et observations.

Le rapport d’incidences sur l’environnement complémentaire est déposé en mars 2022. Le fonctionnaire délégué y donne un avis favorable le 24 mars 2023. Son avis est suivi par celui du conseil communal de ce 27 juin. Une nouvelle enquête publique sera réalisée en septembre.

Une alternative vers l’est

Cette alternative apporte trois éléments très positifs: l’éloignement du site karstique, la préservation du massif boisé à l’ouest et la création d’une zone d’espace vert en bordure nord-est. Au niveau de la gestion des eaux, on notera une réduction des eaux claires dans le réseau d’eaux usées permettant le raccordement de ces dernières à la station d’épuration, ce qui n’était pas le cas dans le projet présenté en 2017.

On note aussi trois incidences négatives en moins: les nuisances sonores et olfactives dues à l’éloignement de l’habitat, les nuisances biodiversités par rapport aux jardins et les nuisances paysagères moindres pour l’habitat. Certains carrefours, vers la route de Barrages et la rue du Vertia, devront être sécurisés.

Au vote, Thierry Liessens (Les Engagés), Jean-Nicolas Bolle et Guy Bernard (Écolo Vers Demain) votent contre ce projet provisoire d’extension du zoning de Chastrès vers l’est. Le premier justifie son vote par la vue qu’auront certains riverains sur cette extension. Les deux autres évoquent, quoi qu’on en dise, le fait qu’il reste des places disponibles et des surfaces vides dans le parc actuel. Les premières entreprises sont attendues pour fin 2026.