Une tiny house dans la cour du Foyer Namurois

C’est une maison miniature pour le moins insolite qui vient d’émerger, dans la cour du Foyer Namurois. Construite en bois, cette maquette de 160 cm de hauteur illustre les caractéristiques et avantages d’une tiny house. À savoir un habitat léger, monté sur remorque, qui peut donc être déplacé avec aisance et s’avère accessible au niveau du prix. Comptez en effet un budget entre 30 000 et 50 000 euros pour devenir propriétaire d’un de ces logements itinérants, décrits comme éco-durables et confortables.