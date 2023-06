Un incendie dans deux fermes cette nuit à Wierde et à Warisoulx

Les pompiers ont travaillé durant toute la nuit pour noyer le sinistre. Ils étaient toujours sur place en début de matinée de jeudi. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations, a priori les cause de l’incendie serait accidentelles mais le labo de la PJ a été demandé sur place, pour écarter toute autre thèse.

À Warisoulx, trois heures plus tard

Alors que les hommes du feu namurois étaient affairés sur l’incendie de Wierde, un fait similaire s’est déclaré vers 5 h 30 dans une exploitation de la rue de Cognelée à Warisoulx. Cette fois, c’est une autopompe de Namur, une citerne et une auto-échelle d’Eghezée et une deuxième citerne de Gembloux qui se sont rendu sur les lieux. Une colonne de fumée provoquée par le sinistre était visible de loin et s’élevait dans le ciel. Un hangar rempli de fourrage à côté duquel des machines agricoles étaient en feu. Le feu a été attaqué avec plusieurs lances à eau, dans un premier temps pour protéger les machines, ensuite pour tenter de circonscrire le sinistre. Les pompiers ont à nouveau travaillé durant plusieurs pour circonscrire l’incendie et éviter toute reprise de feu. Les policiers de Namur sont descendus sur place pour rédiger les constatations. Rien ne semble suspect mais vu la similitude avec l’incendie de Wierde quelques heures auparavant, le labo de la PJ de Namur était attendu sur place jeudi en matinée.