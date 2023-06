Gesves: Julie Dupont intègre le conseil communal

Lors de la dernière séance du conseil, la plupart des décisions ont été prises à l’unanimité. C’est le cas pour l’autorisation donnée à ester en justice contre l’État belge, afin qu’il supporte les surcoûts, évalués à 113 200 €. pour l’octroi des chèques repas à la zone de police. C’est aussi le cas pour la réparation la charpente de la maison communale (115 918 €) et l’extension de la maison de village et des jeunes de Sorée (près de 500 000 €).

Le classement de l’église

Le dossier du classement de l’église de Faulx-les tombes va être lancé. Un groupe de travail va suivre le dossier jusqu’à l’approbation par la ministre Valérie De Bue.

André Bernard (GEM) insiste sur l’importance d’un comité d’accompagnement.

Gesves investit… en Palestine

Le conseil, majorité plus les deux conseillers indépendants José Paulet et Annick Sanzot, a approuvé le projet de placement de panneaux photovoltaïques à la coopérative agricole Al Sanabel, en Palestine. Cela ne coûtera rien à la Commune, expliquent l’échevine Michèle Visart et le président André Verlaine.

Pour Simon Lacroix (GEM), si le projet est louable, il n’est pas de la compétence communale d’investir en Palestine, alors qu’il y a d’autres priorités locales. Et s’il n’y a pas d’implication financière de la commune, poursuit le conseiller de l’opposition, il y a quand même un investissement de personnel. Quatre abstentions du groupe GEM.

Le tracé du Vicigal ne sera pas modifié

Le conseil communal de Gesves a débuté par une interpellation citoyenne de Martine De Vuyst. Celle-ci souhaite une modification du tracé du Vicigal car, déclare-t-elle, à certains endroits cela détruira la flore et la faune.

Le bourgmestre Martin Van Audenrode a lu la réponse commune des collèges communaux de Gesves et d’Ohey. Le dossier est en chantier depuis sept années et le public a eu l’occasion de donner son avis lors d’enquêtes publiques. En un mot, il n’est plus possible de modifier quoi que ce soit, «car cela remettrait tout le processus en question.»