Conseil communal de Philippeville: le compte 2022 est un bon reflet du budget

L’indexation des salaires et l’augmentation du prix de l’énergie ne sont pas étrangères à ces augmentations. Heureusement, les recettes, et celles des transferts en particulier, suivent également une courbe ascendante. "À l’extraordinaire, les subsides reçus dans le cadre du plan Habitat Permanent faussent quelque peu le résultat, d’autant plus qu’ils n’ont pas encore été utilisés", prévient l’échevine.

Maison de village de Sautour

Les dépenses imputées concernent principalement l’achat de matériel informatique, les travaux à l’espace culturel, le PIC 2019-2021, l’acquisition d’une pelleteuse, l’entretien des voiries, la libération des parts d’égouttage dans les villages, le car port du cimetière et les frais d’études et d’honoraires dans le cadre du plan HP. D’autres engagements, pour 1 487 389 € sont reportés vers 2023. Ils concernent, entre autres, la maison de village de Sautour, la suite du PIC 2019-2021 pour les postes les plus significatifs. Le résultat budgétaire ordinaire affiche un boni de 1 609 347 € et le résultat budgétaire global un boni de 4 762 080 €, soit un total de 6 371 427 €.

La présentation du compte 2022 est suivie de la première modification au budget 2023. "Il est à noter que le résultat du compte 2022 n’est pas inclus dans cette MB tant que le compte n’a pas été approuvé par la tutelle", explique Martine Warnon-Dechamps. À l’ordinaire, cette première MB s’équilibre à la suite d’un prélèvement de 207 926 €. Le résultat global s’élève, quant à lui, à 534 827 €. Comme pour toutes les Communes, la dotation du fonds des communes a été revue à la baisse. Pour Philippeville, elle passe d’un montant budgétisé de 4 371 152 € à 4 113 540 €. "Une dotation exceptionnelle a été attribuée aux Communes et CPAS en raison de l’inflation et de ses conséquences sur les prix de l’énergie. Nous avons perçu 131 604 € dont 45 406 € seront versés au CPAS", poursuit-elle.

Notons encore qu’un complément de 169 000 € a été enregistré en subventions afin de couvrir les risques d’inondations. À l’extraordinaire, le résultat à l’exercice propre affiche un boni de 631 367 € et de 1 156 978 € au global. La minorité s’est abstenue sur cette MB n° 1.