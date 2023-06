BD et théâtre cet été à la citadelle de Namur

L’après-midi, c’est d’abord les enfants qui seront à l’honneur avec La pêche aux histoires, Le Tout Petit Monsieur ou encore Les lecteurs publics, assurés par la Compagnie des Bonimenteurs et le Théâtre des Zygomars. D’histoires qui invitent à la rêverie aux métaphores de la crise sanitaire, il y en aura pour tous les goûts. Et en soirée, place ensuite à un public plus adulte avec Michel, deux fois et Les lecteurs publics érotiques.

Expo BD avec sept dessinateurs

Mais Vincent Zabus, c’est aussi un nom dans le neuvième art avec des titres tels que Mademoiselle Sophie, Incroyable (NDLR: Prix Rossel) ou encore Agathe Saugrenu. En collaboration avec l’ASBL La Grande Ourse, une exposition de planches de BD, issues de ses albums, sera proposée au Hangar aux affûts, jusqu’au 3 septembre. De quoi mettre en valeur le talent de ses multiples dessinateurs: Thomas Campi, Hippolyte, Nicoby, Renaud Collin, Valérie Vernay, Daniel Casenave et Antonello Dalena. Si le format diffère du théâtre, il demeure toutefois des personnages sensibles et le verbe du dramaturge qui puise dans son expérience de comédien. "Cette exposition est une opportunité de mettre à l’honneur un scénariste, ce qui est rare", commente Guy Dehousse de La Grande Ourse.

Balades guidée thématiques

Avant de (re)découvrir l’antre de Vincent Zabus, le CAC propose aussi de nouvelles balades guidées thématiques pour une immersion temporelle sur le site de l’ancien château des comtes de Namur. Dès le dimanche 2 juillet, le public pourra découvrir le destin exceptionnel de Don Juan d’Autriche. Personnage oublié, et parfois même fantasmé, le fils bâtard de Charles-Quint connaîtra, à Namur, la gloire et la mort jusqu’à son décès survenu en 1578.

Le dimanche 6 août, retour cette fois-ci à la fin du 19e siècle jusqu’au début du 20e siècle, sur les traces des débuts du tourisme à la citadelle. De quoi revivre la belle époque via des lieux tels que le stade des jeux (rarement ouvert au public) et le Belvédère.

Renseignements: 081 24 73 70 et www.citadelle.namur.be