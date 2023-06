Andenne : le Bear Rock n’aura pas de 27e édition cette année

C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui les incitent à prendre cette douloureuse décision: les conséquences financières post-Covid, la crise énergétique et la hausse indéniable de tous les coûts.

Pour comprendre, un retour sur ces dernières années s’impose. En mars 2020, le Covid avait déferlé et le Bear Rock avait, comme tant d’autres événements, été annulé alors que des frais avaient déjà été engagés. "Des montants avaient été récupérés mais pas la totalité. Des acomptes avaient été perdus", se souvient Karim Dodemont, organisateur.

En 2021, l’événement avait été annulé, suffisamment à l’avance cette fois, pour la même raison.

Subsides sollicités

Une ASBL de plusieurs bénévoles est à la manœuvre du Bear Rock. Et, même si le Bear Rock de l’année passée sur le parking de l’Andenne Arena avait connu un franc succès, selon les organisateurs, l’année 2022 a plombé les finances de l’ASBL.

"Les événements que l’on a organisés n’ont pas généré les rentrées nécessaires à une situation financière saine, indique Karim Dodemont. Début 2022, on a proposé un concert au Delta mais c’était encore limité par les jauges. La salle n’était même pas remplie au quart de sa capacité, ça a été une perte. De plus, on a fort ressenti la baisse de pouvoir d’achat des gens. On a vendu moins de boissons. Ça représentait à chaque fois quelques euros en moins mais quand on les additionnait, ça faisait beaucoup."

Grâce à des aides exceptionnelles récemment attribuées, l’ASBL est aujourd’hui hors de danger. Ces aides n’ont cependant pas permis de financer le 27e Bear Rock. " Ce n’est pas tellement le cachet des artistes qui pesait mais les prix ont augmenté chez l’ensemble de nos fournisseurs, que ce soit les brasseurs, la sonorisation, les scènes, l’installation des toilettes, etc, explique Karim Dodemont. Cela risquait d’empirer une situation financière déjà fragilisée." Les organisateurs préfèrent donc jouer la carte de la prudence afin de ne pas mettre l’association en péril.

Karim Dodemont promet que "le plus ancien festival gratuit de Wallonie" ne disparaîtra pas et reviendra plus fort fin juin 2024. Un contrat de diffusion a été sollicité auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles pour 2024-2026. "S’il est accordé, ça nous permettrait de recevoir un subside fixe annuel et d’envisager plus sereinement les prochaines années." Cette bulle d’oxygène s’ajouterait au subside octroyé par la Ville d’Andenne et aux sponsors.

En attendant juin 2024…

L’édition 2024 connaîtra-t-elle un renouveau ? Ce n’est pas exclu. "Le public a peut-être d’autres attentes, confie Karim Dodemont. Une part du public est fidèle depuis les débuts et évolue avec le festival, qui est assez familial. On veut bien sûr garder cela. Mais on observe aussi que le public rock et électro est en général plus âgé. Le rap et le hip-hop s’adressent par contre à une tranche d’âge inférieure. Cette équation entre les deux fait partie de notre réflexion."

Pour patienter d’ici le prochain Bear Rock, le public est invité à une soirée coups de cœur le 9 décembre au Belvédère à Namur. Une soirée résolument belgo-belge dont le programme sera dévoilé prochainement sur les réseaux sociaux ! "Le but est de renouer avec le public. Un public qui est en attente car on constate qu’il y a vraiment une demande. Nous recevons de nombreux messages de soutien", se réjouit Karim.