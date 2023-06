Octroi de chèques-repas aux policiers: "Le décideur doit être le payeur"

Certaines communes, comme Fernelmont, ont déjà voté en faveur de cette action en justice. Andenne l’a fait lundi.

"On a constaté que la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a accordé une série de nouveaux avantages notamment en matière de chèques-repas, mais sans financer sa générosité, a exposé le bourgmestre, Claude Eerdekens (PSD@). On comprend cette générosité car les policiers méritent leur rémunération mais on a protesté en exprimant que le décideur doit être le payeur et que les charges des pouvoirs locaux sont devenues insupportables (que ce soit pour les zones de secours ou de police) et mettent en péril les finances communales."

Devant cette citation, l’État fédéral a répliqué, indiquant que la zone de police en tant que telle n’a pas de préjudice. "Mais qui subit alors un préjudice si ce n’est pas la zone de police ? Ce sont les cinq communes qui la financent !" a lancé le mayeur andennais.

Marre d’être le baudet !

Les cinq bourgmestres des communes concernées réunis en collège de police ont donc décidé de faire une intervention volontaire dite agressive dans la procédure qui oppose la zone des Arches au gouvernement fédéral et à sa ministre de l’Intérieur. "Cela permet de se mettre dans le procès et d’obtenir que des indemnités parviennent aux cinq communes", précise Claude Eerdekens qui est aussi avocat. Un jugement devra être rendu prochainement.

Comme on l’aura compris et comme les bourgmestres s’accordent à le dire, il ne s’agit pas de contester l’octroi de chèques-repas aux policiers mais bien le surcoût que cela engendre pour les communes depuis environ un an et demi. Ce coût supplémentaire dépasserait largement les 100 000€ par an pour l’ensemble de la zone de police des Arches. "Nous estimons que ça suffit de charger le baudet communal", a ajouté Claude Eerdekens.

Rappelons que les zones de police sont financées en partie par l’état fédéral et d’autres part par les communes. "La dotation, c’est 52% pour Andenne, 9% pour Ohey et 13% pour les trois autres communes", a détaillé Claude Eerdekens avant de conclure: "On est toujours cocus dans ce marché de dupes !"

VITE DIT

Hannut et Éghezée, associées au GAL

La candidature du Groupe d’Action Locale (GAL) Meuse & Campagnes pour la programmation LEADER 2023-2027 a été validée pour être déposée auprès de la Région wallonne. Les communes de Hannut et d’Éghezée y seront associées dès 2024. «Les projets LEADER se terminant, il n’est pas certain que notre GAL sera renouvelé puisque sur 25 candidatures, 20 seront admises par la Région wallonne, avec une réduction de budget», a prévenu l’échevin Sampaoli (PSD@).

Culture ambitieuse

Le conseil approuve le dépôt de contrat-programme 2025-2029 du Centre culturel pour obtenir des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Il est ambitieux et étend son territoire d’action à Fernelmont, note Benjamin Costantini (PSD@), échevin de la Culture. On garde le partenariat avec Ohey qui a réitéré sa confiance.La volonté du Centre culturel est de s’inscrire dans cette démarche de supra-communalité.» La réponse à cette demande de subsides devrait tomber d’ici fin 2024.