Namur: la rue Bord de l’eau retrouvera ses deux bandes de circulation en 2023

La partie de bras de fer entre le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), et le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés), a duré un long moment. Elle a finalement tourné à la poignée de main. En témoigne la conférence de presse commune relative aux aménagements favorisant la mobilité douce sur le territoire communal, qui s’est déroulée ce mercredi 28 juin 2023. Sur la question, les deux mandataires sont rabibochés et avancent même en tandem. "Les opportunités naissent parfois des contrariétés." Le mayeur namurois fait référence aux embarras de circulation de la rue Bord de l’eau, à deux pas de la Confluence. Pour rappel, si aux heures de pointe, le petit train de voitures s’étire jusqu’à Salzinnes, c’est suite à une décision du ministre écologiste. Celle de réduire la circulation sur une bande afin de sécuriser la traversée piétonne, face au Parlement. Lorsque la modification a été opérée, en 2021, les travaux du Grognon étaient toujours en cours et le flux pédestre était plus important qu’aujourd’hui. Elle pouvait donc se justifier, reconnaît Maxime Prévot.