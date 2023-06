Namur: Damien Viroux devient conseiller au CPAS

Nous annoncions la semaine dernière le départ du conseiller de l’action sociale Olivier Gravy (PS) vers les rangs des Engagés. Laissé vacant, son siège sera finalement occupé par Damien Viroux, un jeune militant. Sa candidature est ressortie des cinq soumises à l’Union Socialiste Communale de Namur. "Le parcours académique, l’expérience professionnelle et l’engagement de ce jeune militant de 30 ans répondant à l’ensemble des critères qui avaient été établis lors de l’appel à candidatures", soulignent les socialistes dans un communiqué. Une manière pour eux de "mettre le pied à l’étrier" à un jeune, alors même que l’on se trouve à un an des élections. Mais aussi de compter sur quelqu’un disposant d’un réseau de contacts qu’il pourra activer pour faire avancer certains dossiers. En effet, Damien Viroux, après ses études en sciences économiques et une spécialisation dans les politiques économiques, a décroché un premier emploi en tant que chercheur au sein de l’UNamur, avant de devenir assistant de recherche en économique publique à la KUL. Après avoir quitté le monde de la recherche, il est devenu Attaché au sein du SPF Stratégie et Appui (BOSA). "C’est à la base d’une note sur des pistes de financements de l’État Providence qu’il rentre en contact avec le PS et qu’il exerce ensuite les fonctions de conseiller budgétaire dans deux cabinets ministériels, au Budget pour Frédéric Daerden à la FWB et ensuite aux Pensions et à l’Intégration Sociale pour Karine Lalieux au Fédéral", précise le PS dans un communiqué. Et d’ajouter: "Aujourd’hui il est conseiller pour les matières travail, pensions, action sociale et lutte contre la pauvreté au Centre d’études du Parti Socialiste, l’Institut Émile Vandervelde."