Andenne : Le Chat vient titiller l’Ours sur ses terres (vidéo)

Elle est arrivée sur une remorque sur le coup de 11h. Au volant de son manitou, l’agent communal a un peu sué et a dû s’y reprendre à trois reprises pour déposer en bonne place la statue du chat montée sur son lourd socle d’acier. L’ours, ou plutôt l’ourson, a quant à lui été soigneusement placé et soudé quelques minutes plus tard sur sa corde de bronze.

L’œuvre, sculptée dans le Brabant wallon (dans l’atelier de Philippe Geluck) et fondue à la fonderie Van Geert d’Alost, s’inspire en effet de l’œuvre Sur le fil, où le Chat tient une corde sur laquelle une souris marche en équilibre au-dessus de lui. La bouche grande ouverte et la tête tournée vers le haut, il semble vouloir la manger toute crue.

Le collège communal avait signifié à l’artiste avoir un petit faible pour ce modèle. "Dans la version inédite créée pour Andenne, dont l’emblème est l’ours, c’est différent, signale Philippe Geluck. Il ne s’agit pas d’une confrontation mais d’un duo complice, d’un jeu entre eux. Tel un funambule, l’ours parcourt une corde tendue au-dessus de la tête du Chat."

Un placement de 400 000€

Pour Philippe Geluck, cette sculpture contribue à financer son futur Musée du Chat et du dessin d’humour qui devrait voir le jour à Bruxelles, en 2026, si tout va bien. "Dans une émission calamiteuse, des gens qui avaient fait une pétition contre ce musée m’avaient un peu agressé verbalement, se souvient Philippe Geluck. En voyant cela, le conseil communal d’Andenne avait décidé l’été passé de soutenir ce projet."

Le coût de l’œuvre tourne autour de 400 000 € "dont 80 000€ de sponsoring grâce à la notoriété de l’artiste", précise Claude Eerdekens.

"Le reste est à charge de la Commune", ajoute le bourgmestre qui voit cet achat comme un placement. "C’est une œuvre durable, d’un artiste de renommée internationale, qui ne perdra pas de sa valeur, explique-t-il. C’est un investissement qui amènera un public d’ici et d’ailleurs durant ces prochaines années. Cela générera des retombées pour l’horeca et les commerces andennais. De plus, cette sculpture est unique, il n’y a pas deux exemplaires identiques ailleurs dans le monde !"

L’échevin de la Culture, Benjamin Costantini, a lui aussi assisté à la mise en place de la statue, avant l’inauguration officielle prévue ce jeudi à 18h. "C’est un moment enthousiasmant, s’exclame-t-il. C’est un nouveau moyen de mettre la lumière sur notre ville. Cette sculpture constitue une plus-value tant au niveau culturel que touristique. Au-delà du beau, Philippe Geluck véhicule, via ses œuvres, des messages sur des thématiques de société pouvant toucher toute la population."

Une expo et un trio d’ours

Cette sculpture va de pair avec l’exposition anniversaire qui est en cours jusqu’au 15 novembre à l’Espace muséal d’Andenne, dans les bâtiments du Phare, à l’occasion des 40 ans du Chat (et dont nous vous parlions dans L’Avenir du 8/06/23). Elle retrace la vie du célèbre matou au travers des dessins originaux, des sérigraphies, des objets et des premiers crayonnés du Chat.

Comme le disait Philippe Geluck il y a trois semaines, le chat et l’ours ont de nombreux points communs dont cette bonhomie. "Le Chat est ravi de venir se confronter à l’Ours et de le taquiner un peu", disait-il.

Après les œuvres du sculpteur français Michel Bassompierre baptisées Les saumons n°1 (inaugurée fin 2021) et Le miel n°3 (inaugurée en avril 2022), cette nouvelle sculpture vient compléter le trio de plantigrades jalonnant une promenade qui porte décidément bien son nom !

Petit croquis, grande statue

La sculpture monumentale est partie d’un tout petit croquis. De là, Philippe Geluck a réalisé une maquette en fil de fer tordu. «Je garnis cette maquette de Darwi, une pâte homogène autodurcissante, afin de voir si mon objet est bien équilibré et va tenir la route, surtout en grand et dans l’espace public, détaille l’artiste. Ensuite, j’attaque le modelage sur de la terre glaise mise sur un squelette d’acier. Dans mes mains, naît ainsi la sculpture. C’est là que je lui donne son expression et ses proportions exactes.»

Un moulage en silicone est ensuite effectué. «Puis, on tire un exemplaire en résine, qui devient le modèle de référence, poursuit-il. On fait ensuite un scan complet qui est envoyé au fraiseur, qui resculpte en très grand le modèle que je lui ai donné en plus petit, à l’aide d’un bras articulé. Tout cela revient à l’atelier où je retravaille la matière (qui n’est pas toute lisse) avec un enduit spécial.» Ce sont ensuite les mains expertes des ouvriers de la fonderie Van Geert qui poursuivent le travail.

«La dernière phase, la cerise sur le gâteau, c’est la patine verte que l’on met à l’oxyde de cuivre», relate encore Philippe Geluck. Une fois que la sculpture est prête, elle est fixée sur un socle plus lourd qu’elle, histoire qu’elle ne se renverse pas lors de grands vents.