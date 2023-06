À Namur, le téléphérique est une "gabegie" pour les uns, un "investissement" pour les autres

À l’inverse, ce dernier, surfant sur une fréquentation touristique au-delà des espérances (180 000 passages), élargira ses plages horaires en soirée. Le prix des abonnements pour les Namurois qui ont opté pour l’option "mobilité" sera revu à la baisse tandis que pour la formule "tourisme", ils vont augmenter.

Dans l’opposition, certains ne décolèrent pas. "L’abonnement annuel pour les Namurois, qui coûtait 32,50 € au début, coûte maintenant 37 €. Il va passer à 45 € qui iront directement dans l’escarcelle de la société du téléphérique, déplore Françoise Kinet (indépendante). Alors OK, ce sera 75 € pour les deux formules au lieu de 122 €."

Sa remarque intervient après la prise de parole du camp socialiste, tout aussi remonté. "J’aurais voulu vous rejoindre, Monsieur le bourgmestre, et confirmer que les Namurois vont sortir gagnants de ce nouveau montage économique. Mais c’est l’exploitant qui va en profiter, pas les Namurois, déclare François Seumois (PS). Le gouffre financier ne cesse de croître." Et de rappeler que la Ville s’est engagée à verser 600 000 € tous les ans au gestionnaire. Une somme qui, avec l’indexation, a grimpé à 781 000 €, martèle le conseiller socialiste. "Maintenant, on paye un surplus de 127 000 € alors que les recettes vont diminuer. Chaque décision ne fait qu’amplifier cette gabegie en termes d’argent public", poursuit François Seumois.

"Un produit d’appel"

Le mayeur ne cherche pas à convaincre ses adversaires. "On ne sera jamais d’accord", répond-il aux conseillers de l’opposition. Il souligne que la Ville n’a, à aucun moment, eu l’intention de gagner de l’argent avec le téléphérique. "Jamais cet outil n’a été conçu pour être une source de recettes pour la Ville. Sans quoi on ne l’aurait pas créé en payant un forfait chaque année", indique Maxime Prévot. Si on renonçait au téléphérique, ça ferait certes une économie pour la Ville mais en l’occurrence, c’est un investissement. On est persuadé qu’il rapporte à la ville grâce aux retombées socio-économiques qu’il génère. C’est un produit d’appel."