25 000 € distribués par le Rotary de Gembloux l’année dernière

Dans un communiqué, le club rappelle qu’il s’est désormais engagé dans un axe plus environnemental, en collaboration avec le CRAW et la Ville de Gembloux, afin de placer des pièges à frelons asiatiques sur le territoire gembloutois. Par ailleurs, le Rotary a permis à deux Gembloutois, grâce à son programme YEP (Young Exchange Program), de vivre près d’une année en Amérique du Sud. Dans le même temps, une Espagnole, une Thaïlandaise et une Mexicaine ont été accueillies en collaboration avec le Collège Saint-Guibert.