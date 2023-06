Namur: permis accordé pour les magasins Lidl et Trafic à Belgrade

Un premier projet avait été introduit en 2019 mais il avait recalé par la Ville notamment pour des questions de mobilité et d’intégration urbanistique.

Les demandeurs avaient revu leur copie et relancé la procédure d’enquête publique en 2022. Ils prévoyaient alors notamment la création d’un "bypass" depuis le chemin de la plaine vers la N4 (avenue Abras), pour éviter l’engorgement du carrefour. L’esthétique des bâtiments et des abords a aussi fait l’objet de modifications avec un parc aménagé et des façades végétalisées.

Ce projet représente un investissement de 9,5 millions€ HTVA qui assure ainsi la reconversion du site de l’ancienne D.I.V., en friche depuis 2018. Les deux nouveaux magasins devraient employer 42 personnes soit 13 de plus que les Lidl et Trafic namurois actuellement.