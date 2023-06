D'Houyet à Dinant, du surtourisme sur la Lesse

Voilà pour ces observateurs "neutres", rencontrés par hasard.

"Une zone de non-droit"

Cela confirme ce que nous raconte une opposante au tourisme de masse sur la rivière, Catherine Mignot, la patronne du camping de Villatoile (Dinant). Lors d’une récente réunion d’information précédant une étude d’incidences sur l’activité "kayaks", elle avait notamment pointé parmi les désagréments le manque de toilettes sur le parcours, expliquant que lorsqu’on se promène sur les berges, on tombe régulièrement sur des étrons. Mais ce n’est qu’un aspect d’un problème dont chaque nuisance est une illustration. Selon elle, et il est difficile de la démentir au vu de la réalité, on serait dans un scénario de surtourisme dans la vallée de la Lesse, de déséquilibre total, y compris par rapport aux autres activités… dont la sienne. Ses campeurs souffrent du bruit. Il faut, dit-elle, surveiller de près les sanitaires, au risque qu’ils ne soient envahis. Elle le répète (depuis des années): "C’est une zone de non-droit". Mme Mignot sous-traitait la location d’une buvette pour kayakistes, non loin de son camping, jusqu’avant la période Covid. Mais dit-elle, c’est sans doute parti pour un stop définitif: "La clientèle est tellement épouvantable qu’il faut s’en préserver".

Sa clientèle "normale" dérangée

Autre gestionnaire d’un établissement en bord de Lesse, Florence Lebailly. Elle gère "la Flobette" depuis neuf ans, au pied du parc de Furfooz. Elle l’affirme: son chiffre d’affaires (elle sert des boissons, mais aussi des repas) est plutôt en hausse quand il n’y a pas assez d’eau sur la rivière. La clientèle "normale" peut alors profiter du paysage dans le silence. Son constat: on vient beaucoup sur la Lesse pour picoler. Il y a évidemment des kayakistes très corrects et même "supers", mais ces derniers ne compensent pas le sentiment général de chaos : "Beaucoup de seaux sont remplis de canettes, je retrouve plein mes poubelles des emballages de produits que je ne vends pas". Quand la patronne de la Flobette est confrontée à des groupes visiblement déjà bien imbibés, elle les prévient ; ce sera un verre, pas davantage. Car soupire-t-elle, "ils demandent souvent si je vends des alcools forts ou quelle est la bière la plus forte". Outre une forme de tourisme alcoolisé, elle aussi insiste sur les raisons de ces désagréments: "On accepte trop de monde sur la Lesse", sans les infrastructures minimales. Quand il n’y a pas de kayaks, le stress et le bruit disparaissent.

Dernier témoin: un Dinantais qui se trouvait samedi dernier vers 18h au terminus des descentes de Lesse, à Anseremme. Il nous décrit l’ambiance: "Des gens échauffés, dont beaucoup étaient imbibés, avec un type en Bentley qui a ouvert son coffre et a mis sa musique à fond. On a frôlé des bagarres". Une idée de la surchauffe estivale dans ce coin de vallée très prisé. Trop ?