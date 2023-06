Citadelle de Namur : la restauration du Stade des Jeux et du Théâtre de Verdure est bétonnée

Retrouver le cachet originel

Ce grand projet était dans l’air depuis 2017 quand un accord-cadre avait été conclu avec l’Exécutif wallon. Maxime Prévot (Les Engagés) était alors ministre du Patrimoine. Le Stade et le Théâtre ont depuis lors été examinés sous toutes les coutures par un bureau d’études pour mesurer l’ampleur des interventions à entreprendre.

Plus qu’une restauration, il s’agit d’une restitution puisque l’objectif est de rendre au bâti son cachet originel. "Aujourd’hui grisâtre, il retrouvera son apparence d’origine avec un enduit beige rosé à faux joints, précise Anne Barzin. Les menuiseries seront quant à elles repeintes dans leur couleur verte d’origine." Le béton et les gradins du stade passeront eux aussi au crible des corps de métier. Les problèmes d’étanchéité de la toiture, qui fait aussi office de terrasse, seront résolus. Tout comme ceux relatifs à la stabilité de l’édifice. "Il s’affaisse côté Meuse en raison de la nature du sol et d’un mauvais dimensionnement des fondations qui existe depuis l’origine", dit l’échevine de la Citadelle.

Des touches contemporaines

Au fil des décennies, des choix architecturaux peu en phase avec la philosophie de Georges Hobé ont été posés. Des ajouts disgracieux qui seront éliminés durant la restauration des lieux, assure Anne Barzin. C’est le cas de la structure recouvrant la scène du Théâtre de Verdure. Elle sera remplacée par un toit en béton d’une épaisseur de 25 cm permettant aux artistes de se produire sans risque d’être mouillés en cas de pluie. Il s’agit de l’une des quelques touches contemporaines qui ont pour but d’améliorer le confort des lieux sans les dénaturer. "Elles seront les plus légères et discrètes possible", commente l’échevine libérale. Dans cette optique, il est question d’équiper le site d’un ascenseur pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder et de reconfigurer la salle située sous les gradins du stade en espace polyvalent.

650 jours de travaux

Le marché de travaux examiné par le conseil communal fera l’objet d’une publicité européenne. Le délai d’exécution des chantiers est fixé à 650 jours. Quand ceux-ci débuteront-ils ? Anne Barzin préfère ne pas s’aventurer à donner un planning. "Il y a des éléments dans la procédure qui ne dépendent pas de nous", dit-elle. Selon l’auteur de projet (l’association des bureaux d’architectes p. HD et Robbrecht en Daem), le premier coup de pioche pourrait intervenir vers le printemps 2024 au plus tôt. Suivant de telles prévisions, il est envisageable d’entrevoir la fin des travaux à l’automne, voire au printemps, 2026.

Pas qu’une finalité événementielle

Forcément, le Stade des Jeux et le Théâtre de Verdure restaurés constitueront un ensemble touristique et culturel de premier choix. L’échevine de la citadelle, Anne Barzin, ne souhaite cependant pas restreindre l’utilisation des lieux à la seule fonction événementielle. "L’idée, c’est d’avoir un usage plus large comme ce qui se pratique déjà à Terra Nova et se servir des espaces polyvalents pour y organiser des réunions et du team building", dit-elle. Une occupation qui sera régie en interne par la Ville.