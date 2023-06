Yvoir: quand le patrimoine sert de caisse de résonance

Forcément, le site de Poilvache, qui date du Moyen Âge et qui est classé comme patrimoine majeur de Wallonie, ne permet pas toutes les folies. Une série de conditions étaient assorties à l’occupation des lieux. "On a dû délimiter une zone précise afin de respecter la faune et la flore. Il fallait faire attention aux orchidées d’un côté et au faucon pèlerin de l’autre, confie Florence Haumann. On a également fixé la jauge à 150 personnes maximum", relève l’organisatrice. Une dernière contrainte, sonore celle-là, s’est imposée aux membres de l’ASBL Vamonos. "On a opté pour des concerts en acoustique pour qu’il y ait le moins de bruit possible. On a aussi fixé une limite à 90 décibels et choisi d’organiser les différentes activités l’après-midi, afin de ne pas déranger les animaux nocturnes", poursuit notre interlocutrice. Cette dernière, maraîchère, animatrice nature et bientôt guide, entend réitérer l’expérience à l’avenir. "On n’a pas encore d’événement programmé. On aime bien la commune d’Yvoir mais on espère aussi organiser d’autres activités un peu partout en Wallonie et à Bruxelles."