Walcourt: les oeuvres de Vincent Strebelle exposées au parc communal

Pour ce qui est d’Action Sculpture, le parc communal accueille, cette année, les œuvres de Vincent Strebelle dont le thème est "Horizon vertical". Sculpteur belge né à Uccle en 1946, Vincent Strebelle passe sa jeunesse à Lubumbashi, au Congo. Lorsqu’il rentre en Belgique, il étudie le graphisme et la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Liège et la sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Il crée des œuvres à partir de matériaux divers, même les plus improbables, comme des boîtes de conserve, des noix de coco ou de la mie de pain. Il a exposé aux quatre coins de la Belgique, en France, en Suisse, au Portugal et jusqu’en Chine.

Un résultat imprévu

"Tous les matins, je réalise, de manière informatique, un dessin qui est le reflet de mon humeur, confie-t-il. Les taches d’encre qui débordent de ce dessin provoquent des formes, un résultat imprévu qui devient la base de mes sculpture. Pour moi, il n’y aurait aucun intérêt à dessiner des formes qui existent déjà."

L’artiste expose aussi de plus petits formats durant tout l’été, à l’intérieur de l’espace Hôpital Saint-Nicolas.

Durant toute l’après-midi, des animations étaient proposées dans le parc communal: ateliers créatifs, réalisation d’une sculpture en papier, jeux extérieurs, balades contées par la Ligue des Familles, jongleurs, échassiers et sculpteurs de ballons. L’animation musicale était assurée par le groupe "A râse dè tère".