Mariés à Bruxelles le 12 avril 1958, Emma Huybrechts et Emmanuel Henocque se sont rencontrés quatre en plus tôt lors d’une braderie de quartier. De leur union sont nés quatre enfants qui leur ont offert la chance d’être les heureux grands-parents de sept petits-enfants.

C’est en 1956, lors de la kermesse du village de Temploux, qu’ Alphonsine Socha rencontra, pour la première fois, André Piette. Tous deux échangeront leurs consentements, à Jemeppe-sur-Sambre, le 14 juin 1958.

Parents de deux enfants, grands-parents de quatre petits-enfants et arrière-grands-parents à quatre reprises également, Renée Leurquin et Guy Beaufay se sont rencontrés lors du bal de Nouvel An organisé, en 1955-1956, à Spy. Ils se diront oui pour la vie, à Temploux, le 4 juillet 1958.

Totalisant 60 années de mariage, Jacqueline Gosse et Marcel Hougardy se sont mariés, le 6 avril 1963, à Gilly. Tous deux s’étaient rencontrés à la côte belge lors d’un stage d’études effectué par Marcel. Le couple a trois enfants, sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Cinquante ans de vie commune

Sept couples ont encore été honorés à l’occasion de leurs noces d’or.

Mariés à Souvret, le 14 mars 1973, Thérèse Vandermoten et Jean-Pierre Lapaille se sont rencontrés, à Leuven, sur les bancs de l’Université. Ils sont les heureux parents de cinq enfants et grands-parents de treize petits-enfants. C’est dans un club de sport qu’ Anne le Maire de Warzée d’Hermalle rencontra Christian Roersch. Tous deux se marieront, le 23 juin 1973, à Ixelles. Le couple a deux enfants et deux petits-enfants. C’est à Bouge que Michelle Hatert et Philippe Mercenier échangeront leurs consentements le 28 juillet 1973. Ils s’étaient rencontrés lors de la fête de quartier de Vedrin-Transvaal. Le couple a deux enfants et trois petits-enfants.

Mariés à Bruxelles, le 4 août 1973, Michèle Smekens et Jacques Leclercq se sont rencontrés lors de leurs études à l’ULB. Trois enfants sont nés de leur mariage. Ils sont, aujourd’hui, les heureux grands-parents de sept petits-enfants.

Parents de quatre enfants et grands-parents à huit reprises, Yolande Regnier et Guy Doquire se sont croisés, pour la première fois, lors d’une surprise-partie. Ils feront plus ample connaissance lors d’un bal organisé chez les sœurs Sainte-Marie à Namur. Ils ont quatre enfants et huit petits-enfants.

Parents également de quatre enfants et grands-parents de dix, Bernadette Massart et Michel Grégoire se sont mariés, à Suarlée, le 13 septembre 1973. Ils s’étaient rencontrés, en juillet 1972, à la ferme des parents de Michel.

Mariés à Temploux, le 23 juin 1973, Chantal Clairembourg et Jean-Marie Allard se sont rencontrés véritablement, en 1973, à la chorale qu’ils fréquentaient tous les deux. Ils sont les heureux parents de trois enfants et grands-parents de quatre petits-enfants.