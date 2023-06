Stefke a célébré ses noces aux platines (vidéo)

Stefke, vous vous souvenez de la toute première soirée que vous avez animée ?

Je m’en souviens très bien. C’était le 26 juin 1993. À deux jours près, c’était il y a tout juste 30 ans (NDLR la rencontre a lieu ce samedi). J’étais au Collège à Erpent et un ami m’avait demandé de passer la musique pour sa soirée d’anniversaire organisée à Chimay. J’avais rassemblé des vinyles, des cassettes. Par contre, on n’avait pas de camionnette pour transporter le matériel. Ce sont les parents qui conduisaient. J’avais 17 ans.

Vous étiez déjà totalement féru de musique…

Je jouais du violon depuis 1981. J’étais bien outillé. Et puis, à l’époque, il y a eu l’émergence de groupes tels que The Cure, les Pixies et Nirvana. J’avais deux places pour leur concert programmé à Forest mais Kurt Cobain est mort avant. Je suis bêtement allé me les faire rembourser. Je regrette de ne pas les avoir gardées.

Et votre nom de scène, vous l’avez choisi comment ?

Ça date de l’époque où j’étais à l’internat à Malines en 1988. Là-bas, les Flamands m’appelaient Stefke ou Stefke Van Namen. Quand j’ai débuté les soirées et qu’il me fallait un nom, celui-là est venu instinctivement. Mais au départ, c’était la sono qui était mise en avant, on n’était pas encore dans l’individualisation du DJ, comme aujourd’hui.

Un gros changement aussi, c’est l’évolution du support. Vous restez fidèle au vinyle ?

Je suis un fan du vinyle, c’est clair. Maintenant, j’utilise un système qui est en fait un vinyle "timecodé" dont la source provient d’un fichier MP3 ou MP4. Ça permet de garder le contact avec le vinyle sans devoir trimballer tous ses disques.

Avez-vous une play-list type ou bien la préparez-vous en fonction de chaque soirée ?

Je ne prépare pas. J’ai une base et il y a des groupes que je passe régulièrement. dEUS, par exemple, ça sort à chaque fois. Mais c’est surtout la réaction du public qui importe.

Et les fêtards qui viennent sans cesse vous réclamer un titre, vous leur dites quoi ?

Ça, ça arrive surtout dans certains types de soirées comme les kermesses et les mariages… Lors d’un mariage, il y a toujours bien une femme explosée qui va venir gueuler: "Mets Capitaine Flamme !". Et je dois dire qu’avec les années, j’ai de moins en moins de patience. Sur ma carte de visite, j’ai d’ailleurs fait inscrire cette phrase: "Je ne suis pas un jukebox. Merci, bonne soirée." J’ai donc arrêté les mariages même si je reconnais qu’il faut passer par là. C’est la meilleure école pour un DJ. Aujourd’hui, je préfère les after de concerts rock. J’ai pu faire ça assez vite grâce à Philippe (NDLR Gayet, programmateur de la Fête de la musique à Namur) notamment et l’ASBL Quasimorock. Je fais aussi pas mal de soirées typées années 80 ou 90 au Club Tropicana ou au Caprice d’Ambiance.

Combien de soirées animez-vous sur une année ?

Environ une quarantaine. Ce n’est pas mon activité principale.

Il paraît que c’est plus facile avec les filles quand on est DJ. C’est vrai ?

C’est une légende urbaine. Mais bon, c’est vrai que pour quelqu’un qui est timide, ça aide. Tu es dans un cadre festif et plein de gens viennent te parler… à toi de fixer les limites (rires). Ce n’est pas un objectif en soi. Moi, mon kif, c’est de voir les gens s’amuser.