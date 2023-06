Rochefort-Beauraing: il conduit sous influence de la cocaïne et du cannabis, sans permis de conduire mais avec une machette

Ce fut le cas la nuit ces vendredi et samedi soirs en zone Condroz-Famenne, en zone de Lesse et Lhomme et en zone de Haute-Meuse.

Les résultats pour Condroz-Famenne, qui a contrôlé à Havelange (avenue de Criel), Somme-Leuze (rue de France) et Ciney (Sainfoin): cinq retraits de permis pour 15 jours, trois pour six heures, un PV pour absence de controle technique et des PV divers relatifs au défaut d’assurance, de sélection médicale, de la carte verte d’assurance et d’un défaut de contrôle technique pour attache de remorque.

Au total, 97 conducteurs ont été contrôlés et sept étaient sous influence, soit 7,2%.

La zone de Lesse et Lhomme a établi des contrôles à Rochefort (rue de Marche et rue Rametenne) et à Beauraing (rue de Dinant). Résultats: 292 conducteurs contrôlés en alcoolémie dont 16 positifs avec huit interdictions de conduire de trois heures, deux interdictions de conduire de six heures et six retraits immédiats du permis de conduire pour 15 jours. Un automobiliste a été contrôlé sous influence de la cocaïne et du cannabis, avec interdiction de conduire pendant 12 heures.

Sous influence de la cocaïne, avec une machette

Un conducteur en particulier a marqué l’attention des policiers: l’homme circulait sous influence de la cocaïne et du cannabis, sans permis de conduire, avec un véhicule non immatriculé, non assuré et en défaut de contrôle technique. Le véhicule a été saisi. Ce conducteur était aussi en séjour illégal. il a été arrêté administrativement et mis à disposition de l’office des étrangers. Une arme prohibée (une machette) a été retrouvée dans son véhicule et saisie.

Par ailleurs, un conducteur et un passager se sont vu infliger une perception immédiate d’un montant de 116 € pour non-port de la ceinture.

Enfin, la zone Haute-Meuse n’a pas communiqué de résultats.