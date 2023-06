Une voiture venait de percuter le garde – corps situé au début du pont qui enjambe l’Eau Noire. Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle alors qu’il longeait le cours d’eau en direction de l’administration communale pour tourner à gauche et enjamber la rivière.

La course de la Renaut Scénic a été freinée par des panneaux de signalisation et par le garde-corps, sans quoi elle se serait terminée dans le lit de la rivière. Par chance, le conducteur n’a été que légèrement blessé, et personne n’était présent sur la trajectoire de la voiture

Le résultat était particulièrement insolite et a suscité de nombreux commentaires. Il est vrai qu’en période de telles chaleurs et sur un lieu qui accueille habituellement une course de baignoires, la situation avait de quoi faire sourire.