Gesves: Les élèves de La Croisette parlent d’écologie en vidéo

Au sein du projet d’établissement de l’école de la Croisette, les enjeux climatiques et la préservation de l’environnement figurent au centre des valeurs et des préoccupations de l’équipe éducative.Des activités ont ainsi été menées par les élèves de la classe de 5e et 6e, dans le cadre du projet C’est vrai qu’on peut soigner la Terre ? , mené sur base du livre d’Anne Thoumieux. Elles ont permis aux élèves de prendre conscience des enjeux tout en se posant et en répondant à une série de questions qui sont autant de leviers permettant d’accéder à la transition écologique.