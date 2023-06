Floreffe: Une vestiboutique et une épicerie au top

Dans son allocution, la présidente Madeleine Vermeylen a tenu à mettre en exergue leur travail au cœur de la vestiboutique et de l’épicerie sociale. "Depuis peu, grâce au soutien de la Commune, la vestiboutique a été agrandie et dispose de locaux lumineux, aérés où la clientèle circule facilement. Le travail de l’équipe qui s’est étoffée, y est devenu plus agréable."

Face à une clientèle toujours plus nombreuse, l’équipe de l’épicerie sociale, bien rodée et efficace, tient la route ; "André Seumaye gère de main de maître. Merci aussi au CPAS qui a voulu montrer son soutien aux bénéficiaires en ces temps d’inflation en apportant une contribution financière, mensuelle par ménage et par personne à charge."

Afin de lutter contre l’isolement, une équipe de bénévoles a récemment lancé une activité tricot et crochet, le jeudi après-midi dans le module situé près de la vesiboutique.

Le comité a également fêté les jubilaires pour les services rendus au sein de la MCR floreffoise.

Entrée en 1997, à la section poste de secours, Cindy Bronckart a reçu la médaille d’or. Elle prête main-forte à chaque organisation ressource.

Entraîné par sa sœur, Sébastien Bronckart s’investit depuis 1998. Il a notamment fait partie durant de nombreuses années de l’équipe chargée de l’organisation de la brocante. Après avoir passé le flambeau, il continue à soutenir l’événement.

Valérie Dessénius, qui assure les animations dans les écoles de l’entité pour former des apprentis secouristes, a reçu la médaille d’argent. Elle ravitaille l’épicerie sociale avec les invendus de pain et dépanne comme chauffeur.

Présente depuis dix ans, Sandhya Katara est présente chaque année dans l’organisation du repas interculturel et gère la cuisine.