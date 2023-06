De nouveaux visages au Lions Club d'Andenne

Les femmes continuent à jouer un rôle important au niveau du groupe de direction. Nathalie Kemper, brillante analyste financière, cède sa place à An Bollen, spécialiste de la biodiversité à la réputation internationale.

Nouveauté: le Lions Club envisage d’associer les bénéficiaires d’activités à la vie du club. Des responsables des associations seraient invités à certaines réunions.

D’autre part, le Lions Club andennais va introniser, pour la première fois, un couple. Il s’agit d’Elsa Matagne et Damien Henrard. Elsa est professeur de mathématique et d’éducation par la technologie à l’Athénée Royal Meuse-Condroz. Elle pratique plusieurs sports. Damien dirige une équipe de 15 personnes au magasin Aldi d’Andenne ce qui suppose des compétences économiques solides et un sens des relations humaines. Le jeune homme est animateur scout à Andenne et s’implique au sein du comité de son quartier.