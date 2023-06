Concert d'Hooverphonic à Couvin: pari gagné mais moins de monde que prévu (photos/vidéo)

Rien n’a été laissé au hasard au niveau de l’organisation: poste de secours, présence policière discrète et service de sécurité présent aux entrées ou dans la foule pour prévenir tout incident. La tenue de caisse est assurée par les différentes jeunesses de l’entité avec un système innovant: des cartes à charger et utilisables sur tout le site.

"C’est un bon système qui évite que certains ne trichent avec les tickets, constate Laora Poucet, de la jeunesse de Petigny. Cela fonctionne bien, sauf quand les gens ne sont pas au courant, ce qui est arrivé plusieurs fois sur la soirée."

Près de deux heures de concert

Le public est intergénérationnel, constitué de quadragénaires et plus connaissant le groupe et de plus jeunes venus pour l’ambiance. Les avis des uns comme des autres sont positifs et assurent que la soirée est formidable. Le public de fans est enthousiaste. Mais on peut toutefois remarquer que les plus jeunes se déchaînent davantage dans la partie after animée par un D’J.

Les membres d’Hooverphonic sont au top avec sa chanteuse mythique Geike Arnaert, attendue par beaucoup. Le groupe a joué 23 morceaux sur la soirée. Pendant presque deux heures, les tubes se sont succédé, ainsi que d’autres chansons moins connues.

Pour sûr, les Couvinois ont été gâtés cette année pour les Fêtes de la Musique. Nul doute que cette soirée restera gravée dans les mémoires. Au final, d’après plusieurs sources, on peut estimer que 2 500 personnes étaient présentes pour le concert. C’est moins que ce qui avait été espéré au départ. Mais il s’agit quand même d’un beau résultat qui prouve qu’il est possible d’organiser un événement de taille à Couvin. Autre constat: la Place Piron convient bien à une telle organisation.

Les terrasses des cafés riverains ont été prises d’assaut également, avec le plaisir d’écouter le concert en places assises ! On ne peut que se réjouir de ce challenge réussi.