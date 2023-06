Gerpinnes : refoulé à Namur, Dieudonné, l’humoriste devenu forain dans un jardin d’Acoz

L’adresse du sauvetage du spectacle de ce 23 juin est le 41 de la rue des Écoles, à Acoz, et le lieu du parking de la bagnole la rue,

Mais c’est quoi ce blême qui entretient autant de secrets ?

Le blême s’appelle Dieudonné M’Bala M’Bala, l’humoriste français d’origine camerounaise black listé des médias et des salles courues depuis une certaine et retentissante affaire Dieudonné. Depuis que la Justice a sanctionné tous ses dérapages, verbaux mais aussi financiers. Que l’on peut en partie résumer à une gestuelle: la quenelle. Pour les uns assimilée à un symbole d’antisémitisme assumé et, pour les autres, rien de plus qu’une anodine provocation anti-système. Quoi qu’il en soit, la quenelle a essaimé et filé une vilaine réputation à ce truculent personnage de scène.

Depuis, partout en francophonie, il est ostracisé, refoulé, et interdit de se donner en spectacle. Empêché d’arrêter son Dieudobus (sa petite salle itinérante) à Charleroi et même, dernière actualité en date, frappé d’un arrêté communal à Namur (voir notre édition de L’Avenir de vendredi).

Dans ce contexte tendu, comment Dieudonné, le paria du système, allait-il trouver la parade pour produire son show au titre désespéré, inspiré de sa vie personnelle: Foutu pour foutu ? Simple: par la magie d’internet et des messageries instantanées, en lançant un grand appel à l’aide.

Dieudo, le persécuté, cherche d’urgence un lieu de repli.

On ne vit qu’une fois

Et ça marche. À tous les coups. Les gens compatissent.

Vendredi soir, le plan B, voire le C et le D, a des traits verdoyants et bucoliques: un très grand jardin. Celui de Maxime. Cet affable père de famille s’est levé le matin sans savoir que Dieudonné ferait glousser grassement près de 300 personnes le soir dans son jardin. "Je suis rentré du boulot vers 14h et ils m’ont appelé (l’équipe à Dieudo). J’ai pas trop réfléchi, je me suis dit, on ne vit qu’une fois". De fait. Le scénario d’un artiste de l’envergure de Dieudonné jouant à guichets fermés en contrebas de votre terrasse, entre vos salades et vos carottes, est totalement lunaire.

Et donc, à 16-17 h, l’improbable a surgi, l’équipe technique a débarqué chez Maxime pour tirer les câbles, brancher les amplis et aménager la salle de plein air à même le gazon. Faut-il croire que Maxime était dans les contacts de la société de production, les productions de la Plume. En tout cas, il semble ne pas revenir lui-même de son lâcher-prise spectaculaire.

Le public, sacrément persévérant, n’ayant pas peur des kilomètres, lui adresse un chaleureux merci.

"Ça a été le bordel mes amis"

Chez Maxime, la propriété se prête d’autant mieux à un spectacle qu’elle est close par une barrière, laquelle est gardée par un membre du staff de Dieudo. "Pardon, c’est bien ici ?", hasarde-t-on. On montre le billet émis par dieudosphere.com

Tout flaire la gentille soirée clandestine et pirate.

À l’intérieur de ce cabinet de verdure taillé pour l’événement, les gens prennent place petit à petit. On reconnaît les fans au tee-shirt qu’ils arborent, noirs, avec écrit dessus. "Calme-toi et ferme là, physiquement". Ou à leur casquette: "Au dessus, c’est l’soleil". On décode: que les cons la mettent en veilleuse. Une petite phrase imprimée sur un mug vendu à la boutique à goodies est encore plus explicite: "J’aime faire chier les cons".

Dieudonné, c’est du talent bravache et brut combiné à une pointe de vulgarité proverbiale et à un niveau de langage rasant le caniveau. Et, manifestement, le mélange reste détonnant en dépit de sa diabolisation.

L’homme, c’est clair, est doué pour imiter des accents, dont l’africain, pour faire le pitre et dialoguer des personnages rien qu’en modulant sa voix. Sans l’image, ils sont plusieurs sur scène.

Le temps que le jardin soit bien peuplé, "Foutu pour Foutu", annoncé à 20 heures, commencera avec près d’une heure de retard. Ambiance d’un soir d’été très bon enfant, et totalement inattendu. Voilà Dieudonné qui refait le monde avec ses hôtes d’un soir, dans le salon de parfaits inconnus.

"C’est galère. Souvent, on trouve de quoi se réfugier chez les particuliers, les gens nous accueillent", lâche un gars du staff.

De la Cara pils au royaume de la bière

En attendant le début du show, il y a un bar de fortune de guingois et un frigo-box de camping. Le seul hic, c’est que, quoique géant, il rafraîchit pas grand-chose. La petite blonde Grimbergen tiède est vendue 4 € et reste sur l’estomac. Rapidement, il en manque. Les chargés du bar, à la ramasse, ont dû dare-dare faire provision de munitions houblonnées mais ils n’ont trouvé que des Cara pils, la bière du miséreux vendue, elle, 3 €. Une solution de rechange qui sidère un amateur de bonne mousse isolé: "Éh quoi, ils ont oublié qu’ils étaient au royaume de la bière", s’esclaffe ce dernier, assis sur un paquet de matériaux, mi-amusé mi-choqué.

Soudain, une bande-son rompt les bavardages et donne le ton: "Pas de photos, sous peine d’être giflé à la sortie (il rigole bien sûr) et prière d’aller pisser avant (contre les haies). Pour les mecs du moins. Les femmes apprendront plus tard que le particulier ouvre ses toilettes.

Résonne ensuite la voix de Jean-Marie Bigard, qui se dégonfle sur le répondeur de Dieudo. À l’origine, les deux humoristes devaient effectivement se produire ensemble, le spectacle était écrit, jusqu’à ce que la réputation sulfureuse de Dieudonné file une pétoche grave à son comparse. "Oui mon Dieudo, je suis désolé, je viens de prendre un coup de massue […] Je risque de payer trop cher (de monter sur scène avec toi) pour ma famille et le reste de ma vie", entend-on.

Le bour-le bourg… mestre. C’est quoi ça ?

Le message enregistré introduit la star interdite, potentiellement trouble à l’ordre public et, comme il se dépeint lui-même, le bouffon qui a des c…. pour flinguer toutes les conneries et moisissures de l’espèce humaine.

Applaudissements nourris, entrecoupés de vivats et sifflets, à l’endroit de ce martyr des temps modernes, du politiquement correct et de la bien-pensance.

Il se hisse derrière un pupitre surélevé.

"Ah mes amis, ça a été le bordel, merci aux gens qui nous invitent, on peut les applaudir bien fort", lance l’humoriste. Ça c’était un peu calmé pour moi en France et puis j’arrive en Belgique (il y a un blanc). Un arrêté municipal du bourgmestre, euh du… bourgmestre, le maire quoi, et on se retrouve ici les amis". Nouvelle clameur.

Il développe un peu: "On devait être ici avec jean-marie Bigard mais Jean-Marie a eu peur, dans une société où tout le monde a peur, de choper la chiasse, de ne pas avoir sa retraite et d’être pris pour un con. La peur, on ne la maîtrise pas, déroule-t-il. Mais la peur est une idée saugrenue, un trop-plein d’imaginaire, et j’en ai fait des spectacles."

Il dévoile les à-côtés d’un spectacle interdit, écrit au Cameroun, chez lui, duquel il tirera un bouquin à défaut de pouvoir le jouer avec l’intéressé.

De Gilbert à Gustave

"Jean-Marie Bigard est un enfant de 68 ans qui a peur du noir (comme moi, quand j’étais enfant), mais pas du même… on lui a dit: tu montes avec Dieudo, t’es mort, alors que c’est lui qui était motivé, qui voulait tout défoncer". Or, "le vrai suicide professionnel c’est de finir chroniqueur chez Ruquier et Hanouna".

Le contenu de la suite du spectacle tire de grosses ficelles qui, dans la bouche de Dieudo, entre deux borborygmes, déclenchent les zygomatiques d’un public aux anges. On comprend aussi très vite que c’est un antivax. "Toi, t’es vacciné, ça se voit…"

Hilare, il convoque des personnages sous la moumoute de son imaginaire, lesquels sont, de son propre aveu, d’illustres connards, tel Gilbert, un homme cocufié par sa femme Ghislaine, et tant d’autres, de Patrick l’Antillais roulant en BMW à Gustave, tous des gens trahis ou qui trahissent, et qui peinent sur le long chemin du pardon. Moi avec la trahison, j’ai un abonnement avec renouvellement automatique, mais j’ai choisi de pardonner pour avancer", se marre-t-il, goguenard.

Un des personnages le rend subitement fou: un certain Irhane, qui vient…. d’Israël. Là, il grimace, produit des sons censés révéler une audace. Il ose donc. "Irhane, malgré cette souffrance innommable et inimaginable (le génocide), seriez-vous capable d’envisager le pardon ?" Un gros blanc. Le pardon ? "Il y a avant la réparation, voilà. Réparer le mal"avec chèques, espèces et cartes bleues".

"Ah, Il est long le chemin du pardon", prophétise-t-il tandis que, au même moment, les cloches sonnent 21 heures.

Avec sa thématique du pardon, il aborde aussi la traite négrière transatlantique: 400 ans d’esclavage, ce n’est pas 5 ans de guerre. Il y a de quoi ruminer et d’avoir envie de croquer du blanc, non ? Règle quelques comptes avec la France et ses censeurs d’hier, et en veut à cette télé de brigands qui jette des seaux de merde dans la gueule, comme les gens jetaient la merde par la fenêtre au Moyen-Âge.

"Jusqu’au bout, on se fout de ta gueule", envoie-t-il à son public.

Il se projette en 2050, dans une Europe en ruine, pilonnée entre deux superpuissances, où les noirs viennent adopter des p’tits Français. Où tout s’est inversé. "Regarde ces enfants dans les ruines, à Namur, ventre ballonné. Mais, nous, les Africains, on ne peut pas porter toute la misère du monde". Rires.

Il se moque encore d’une société qui perd son âme dans des combats selon lui absurdes, dont celui consistant à défendre la cause des transgenres, et qui produit des humains ayant deux papas ou, en cas d’indécision, un parent 1 et un parent 2. Des enfants complètement déboussolés voire dégénérés car commandés en un clic sur Amazon, fruits d’une impulsion d’achat. "Mais comment est-on passé de Jacques Brel à Bilal (Hassani) ? Qu’est-ce qui s’est passé ?" s’étrangle avec angoisse celui qui se présente encore comme la personne la plus infréquentable et abjecte d’Europe. "Même Jean-Marie Le Pen m’a demandé de ne plus appeler sa ligne fixe."

Petit poney

Pour mieux dénoncer cette dérive dans l’anormalité, il se glisse dans la peau d’une femme transgenre, tik tokeuse, qui "fuck" les sorcières hétéros. "La femme française c’est moi désormais. Faudra s’y faire. Je serai la nouvelle Marianne. Oui, tu peux rigoler, on s’en fout. Marre de la transphobie. Même les homos nous rejettent", dit-il tandis que la salle se poile.

Dans la même veine: "T’en a marre mon gars ? Change de sexe, et si ça ne va pas, change encore".

Et on en passe car on aurait pu aussi vous parler de son dernier personnage, Bernard, l’extraterrestre invité à avoir un regard extérieur sur la terre. Foutu pour foutu ? "Oh, bien sûr qu’il y a du beau en l’homme nous rassure-t-il, sur fond d’une petite musique interprétée au piano par son ami Stéphane Blet, pianiste, compositeur et polémiste, "poussé dans le vide par une société devenue complètement folle". Au même moment, 22h sonnent au clocher d’Acoz. "Putain, les cloches, au même moment. Extraordinaire."

Dieudonné salue son public: "Chacun de vos rires a été comme un éclat de diamant. Et merci à toi Stéphane, merci mes amis belges d’être venus en ce jardin malgré l’arrêté".

Dans un registre plus léger de conte de fée moins politiquement sensible, Dieudo évoque une gentille mascotte, miraculeuse en termes de notoriété: celle du Petit Poney. Si célèbre qu’il en a tiré une peluche vendue 30 balles.

"Il ne restera qu’une chose de moi, croit savoir Dieudo (mais qui se trompe): une auto quenelle, une chansonnette sans aucune stratégie commerciale, écoutée un milliard et demi de fois sur Tik Tok. Intitulée "Petit poney", cette comptine a fait un malheur. "Petit poney, tu es tout gris et tout petit petit poney". Une mono rythmique déconcertante par sa naïveté mais qui, affirme son auteur, est la plus grande chanson francophone de l’histoire d’Internet. Pas pour autant un balle de droit d’auteur là dessus, mais donc cette peluche née de la cupidité d’un industriel chinois qui est venu le voir. "Un phénomène. Tout le monde connaît petit poney et pas moi, son auteur. J’y croyais pas. Tout est parti. Il doit en rester une quarantaine", termine-t-il, histoire de donner envie à un fan, petit ou grand, d’emporter chez lui ce symbole d’un monde moins brut, moins con et moins raciste que celui qui l’inspire.

Dieudo, le doudou du soir

"Moi, ça m’amuse de finir en doudou pour les enfants. C’est la plus belle des fins pour un humoriste d’être dans les bras d’un enfant qui s’endort."

Sortie triomphale de pupitre pour ce Dieudo forain qui prévient qu’il prendra tout le temps qu’il faut pour signer l’ouvrage introuvable "Bigard-Dieudo", le spectacle interdit.

Pour les photos, on compatit illico pour le boulot de ce gars de l’équipe à Dieudo qui s’est proposé de faire lui-même les photos. Pas trop le choix. Ce sacrifié à la cause de Facebook et du souvenir impérissable a déclenché des dizaines de smartphones jusqu’à la nuit tombée, d’un même plan encadrant des fans heureux, et revenant parfois près de lui pour refaire la pause.

Son liant et généreux patron, lui, se prête à toutes les demandes de ses groupies.

Soyons de bon compte, on ne perçoit pas ou plus de haine dans le nouveau spectacle de ce multicondamné pour provocation à la haine raciale (notamment par la cour d’appel de Liège en 2017), propos négationnistes, injures et discriminations raciales, même si la thématique des différences culturelles entre les races demeure le fonds de commerce de ce comédien né. L’homme banni, qui a brassé beaucoup d’argent, a aussi été poursuivi pour fraudes fiscales, blanchiment et abus de bien sociaux.

Une litanie judiciaire qui aurait pu faire croire que tout est bien foutu pour Dieudonné. Mais non, Dieudo rebondit, de jardin en jardin et, avec le réchauffement climatique, qui multipliera les soirées tièdes, il a peut-être encore un boulevard devant lui.