Conseil de police des 3 Vallées: la dernière séance pour le président Jennequin

Après cet hommage, le menu du jour était assez léger avec des renouvellements de contrats de fournitures diverses et des travaux à effectuer pour mettre les locaux en conformité et les rendre moins énergivores. Il était aussi question de quelques places vacantes et des modalités de recrutement d’inspecteurs pour la zone.

Dotation indexée de 13%

En outre, la directrice financière Géraldine Dispa présentait la clôture des comptes 2022. Le compte budgétaire de la zone de police présente un boni budgétaire de 882 184,14 € et ce malgré l’affectation des bonis des exercices précédents en fonds de réserve ordinaire en 2021 et 2022. Le résultat de l’exercice propre s’élève à 342 179,37 € et signifie que les recettes 2022 de la zone ont largement couvert les engagements réalisés. L’origine de ce boni provient de dépenses non réalisées par rapport au budget final. Les dotations fédérales de la zone ont été indexées de 13,08% par rapport à ce qui avait été initialement budgétisé. La dotation des deux communes n’a pas dû être augmentée. La situation financière de la zone est bonne et permettra d’équilibrer, si besoin, les budgets suivants en fonction des recettes espérées et des dépenses à supporter par la zone. Maurice Jennequin a clôturé la séance en offrant un verre à l’occasion de son départ. On ne pouvait que remarquer la sobriété de l’assistance: la peur du gendarme peut-être !