Florennes: ouverture d'une demi-classe en plus à l'école de Morville

Ainsi, ils ont examiné le règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2023. Ils ont également approuvé les cahiers des charges pour les ventes de bois marchand ainsi que ceux pour les bois qui seront réservés aux scieries wallonnes. Le but de ce règlement spécifique étant, cette année encore, de favoriser nos industries régionales.

Plusieurs éléments du patrimoine ont ensuite été soumis au vote. On note qu’un excédent de voirie sera désaffecté à la rue du village à Thy-le-Bauduin. Une conduite d’adduction d’eau sera placée entre Corinne et Flavion. Le cahier spécial des charges pour la création d’aires de pique-nique à la demande du Groupe d’Action Locale est approuvé lui aussi.

Au niveau de la circulation routière, le conseil communal décide de limiter le stationnement à la rue de Mettet (Florennes) et d’imposer un stationnement à durée limitée dans le centre de Florence et plus spécialement sur la place de l’Hôtel de Ville, à la rue de la Collégiale, sur la place Beaurain et à la rue du Chapitre.

Au niveau de l’enseignement, l’échevin M. Grégory Chintinne annonce une bonne nouvelle. En effet une demi-classe maternelle a été ouverte à Morville le 31 mai.