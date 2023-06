Éghezée : Le restaurant "Au tour du vin" les pieds dans l’eau

"On avait 22 couverts réservés plus une table de huit qui s’était rajoutée en dernière minute. On a dû rappeler tout le monde pour annoncer qu’on était obligés de fermer", explique Daniel Spicca, chef de cuisine du restaurant Au tour du vin situé route d’Andenne, à Éghezée. Il était aux alentours de 17h jeudi et, dans la salle, les pieds de tables et de chaises baignaient dans une dizaine de centimètres d’eau. Dans la cour c’était même une trentaine de centimètres: "Or c’est là que sont les moteurs de nos chambres froides…" Il a fallu tout débrancher. La pluie accumulée dans le champ voisin avait fini par se déverser vers le resto. Les pompiers sont intervenus et ont creusé une tranchée pour dévier les flots. Une fois ceux-ci retirés de la salle et de la cour, les équipes d’ Au tour du vin ont dû travailler jusque tard dans la soirée pour tout nettoyer. Ce vendredi tout était en ordre pour rouvrir et accueillir les clients dès le service de midi, mais avec tout de même un peu de dégâts: "Les portes ont un peu gonflé et il y a des traces de boue sur le bas des murs." L’extinction temporaire des frigos a aussi généré des pertes de denrées alimentaires fraîches : "On a appelé les Petits Riens qui sont venus les chercher pour éviter le gaspillage."