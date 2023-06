Spectacle interdit : Dieudonné fera-t-il une "quenelle" au bourgmestre de Namur ?

Ces casseroles judiciaires n’empêchent pourtant pas l’intéressé de se produire dans des lieux privés et "pirates" où il installe son "Dieudobus", un dispositif lui permettant de proposer des spectacles itinérants. L’adresse est communiquée par SMS aux détenteurs d’un billet, quelques heures avant le début du one-man-show. Ce fut le cas à Péruwelz (province du Hainaut) en avril dernier. Dieudonné était monté sur scène à deux reprises à la Ferme de Bouchegnies, en accord avec les propriétaires des lieux.

Fera-t-il dès lors un pied de nez – ou plutôt une quenelle, en référence à son geste signature et provocateur – à Maxime Prévot en bravant l’interdiction de "performer" dans la capitale wallonne ? À ce stade, rien indique le contraire.

"On peut toujours introduire un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État contre la décision (NDLR dans un délai de 60 jours après publication) ", explique Henri Laquay, l’avocat bruxellois qui défend les intérêts de l’ancien comparse d’Élie Semoun. Et d’ajouter: "Mais il est difficile pour moi de faire un commentaire puisque vous m’apprenez l’existence de cette ordonnance du bourgmestre. Je n’ai pas non plus eu de contact avec Dieudonné à ce sujet."

Une dernière belge "sans débordement"

Dans son ordonnance, le mayeur namurois précise qu’il y a "un risque réel de trouble à l’ordre public" à voir le comique débarquer en ville, vu sa réputation sulfureuse.

Un argument exagéré, dit en substance le conseil bruxellois de Dieudonné. "Si vous suivez un peu son actualité, vous aurez constaté qu’il est entré dans une nouvelle phase de sa carrière", assure Henri Laquay faisant sans doute référence aux récentes excuses formulées par son client à l’égard de la communauté juive. "Son dernier spectacle en Belgique s’est déroulé dans une bonne ambiance, sans débordement et tout le monde a apprécié", renchérit son représentant. Henri Laquay était cependant présent à Péruwelz pour jouer les médiateurs en cas d’intervention des forces de l’ordre. "Je ne me déplace pas à chaque fois", précise-t-il néanmoins.

Un repli ailleurs entre Namur et Liège ?

Dieudonné pourrait également trouver une solution de repli. À la date du 23 juin, son calendrier fait mention de deux représentations, dans deux villes différentes, et programmées à la même heure. À moins de jouir du don d’ubiquité, l’humoriste choisira l’une ou l’autre. Autre hypothèse, le spectacle pourrait se tenir dans un endroit situé à proximité des deux métropoles wallonnes. Il y a un précédent.

En 2017, alors que son site internet faisait état d’une représentation à Bruxelles, c’est finalement à Morlanwelz, soit à 50 km de la capitale, que Dieudonné était grimpé sur scène.

Une parade de dernière minute qui pourrait bien régler le cas namurois. Réponse ce vendredi.