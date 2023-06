Philippeville : ils avaient volé 10 VTT à l’Institut Notre-Dame

Trois personnes étaient poursuivies. Deux pour les vols et une pour recel. "Je volais pour acheter de la drogue, je consommais beaucoup à cette époque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui", expliquait un des deux prévenus lors de l’audience (le seul présent).

La police avait retrouvé la trace des voleurs grâce à un acheteur. Un des vélos dérobés avait en effet été revendu 80 €, à une connaissance des voleurs. Une bonne affaire pour cette dernière puisque le VTT valait dix fois plus. L’acheteur d’ailleurs le revendra 450 €. Cette seconde vente va relancer l’enquête et offrir une nouvelle piste à exploiter pour la police.

Outre les vélos, les deux malfrats avaient aussi dérobé une tronçonneuse et un treuil chez le papa de l’un d’eux. Des objets qui seront également aussitôt revendus à la même connaissance pour un montant de 300 €.

Des peines de 15 mois et 18 mois avaient été requises à l’encontre des deux voleurs et un an contre le receleur. Les deux premiers cités ont été condamnés respectivement à une peine de 18 mois de prison (avec un sursis de 5 ans) assortie de 1 200 € d’amende et 18 mois ou une peine de travail de 150 heures. Le receleur, lui, écope d’une peine d’un an de prison ferme.